Varga Judit Magyar Péterről: "Őrjöngve jött be a hálószobába, lerángatta a könyveket és a hátamhoz vágta őket” – Fizikai és verbális erőszakról ír a volt igazságügyi miniszter

Varga Judit máris reagált volt férje, Magyar Péter titokban rögzített hangfelvételére. Varga azt írja, Magyar korábban is terrorizálta és zsarolta őt. Volt olyan eset, amikor könyveket, a nadrágját és annak övét is Varga Judit hátához vágta Magyar Péter.

Varga Judit reagált arra a hangfelvételre, amit kedd reggel hozott nyilvánosságra volt férje, Magyar Péter.

Varga Judit a Facebookon azt írta,

Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra

- kezdte posztját Varga Judit.

Magyar Péterről Varga hozzátette

Varga Judit azt írja, ex férje korábban is terrorizálta.

Korábban is terrorizált és még mindig nem hagyta abba. És folytatja a játszmáit. Ha jól értem, a saját családja védelmében lehallgatja a saját feleségét. De most már őket inkább elárulja és így talán még megmenthető a haza. Mi történik itt? Mi ez az őrület?

Hozzátette:

Jól emlékszem arra az időszakra. Mert akkor is akadt verbális és fizikai erőszak bőven. Az egyik ilyen januári eset emléke tisztán él bennem, amikor a nővéremmel töltöttem az estét. Ő valahol máshol, egy társaságban szórakozott éppen. Kettőnk közül én értem haza hamarabb. Lefeküdtem aludni és arra ébredtem úgy hajnali kettő körül, hogy hazajön. Őrjöngve jött be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt és hallottam, ahogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni. Én azt a módszert alkalmaztam, amit a hosszú évek alatt kialakítottam, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradtam, ahogy voltam, neki háttal az oldalamon fekve az ágyban, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik. De nem hagyta abba. Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek. Mert rutinom volt ebben bőven. A hallgatásom bejött, egyszer vége lett, kiment a nappaliba és lefeküdt a kanapéra, ahol végül elaludt. Borzasztó érzés volt. De már akkor nem érdekelt. Akkor már régen elhatároztam, hogy elválok tőle.