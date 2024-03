Schmuck Andor nagyot mondva belépett a belvárosi választási kampányba: "Kiosztom a kerület költségvetésének a felét a lakosságnak"

Az idén sem múlik el Schmuck Andor feltűnése nélkül az önkormányzati választás az V. kerületben.

Az 53 éves politikus – aki a választási időszakokon kívül a bulvárpiac rendszeres szereplőjeként tűnik fel a nyilvánosságban – február elején jelentette be, hogy benevez a polgármesteri posztért folyó küzdelembe, ha a többi jelölt nem hajlandó az ő ötletét követve az önkormányzati költségvetés felét felajánlani a lakosságnak, és megszüntetni a közösköltség-fizetést.

Schmuckék időközben el is indították a kerületben a szórólapozást, és bejegyeztették a választási indulás hátteréül szolgáló szervezetet, a Miénk a Belváros Egyesületet.

Schmuck Andor. Fotó: Facebook

Az elnevezés meglehetősen hasonlít a polgármesterségért szintén bejelentkező Kovács Alex Gábor vezette ellenzéki frakció, a Tiéd a Belváros nevére. Az önkormányzati frakció tagjai az előző választáson a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP összefogás jelöltjeiként kerültek a belvárosi képviselő-testületbe. Azóta kiderült, hogy Kováccsal párhuzamosan Juhász Péter, az Együtt korábbi elnöke, volt önkormányzati képviselő, 2014-es polgármesterjelölt is pályázik a belvárosi ellenzéki szavazatokra, ő is indul a polgármesteri posztért, és ebben támogatja a Momentum és a DK is.

Schmuck a február eleji bejelentésekor az RTL.hu-nak azt mondta, a hasonlósággal nem akarnak senkit sem megtéveszteni, a választókat nem szabad hülyének nézni, úgy is tudják, hogy kire szavaznak.

A Miénk a Belváros Egyesületet február végén jegyezték be a Nyíregyházi Törvényszéken. A nyilvántartásba vételi végzés tanúsága szerint az egyesület képviselője, egyben elnöke Wodicska Zoltán lett. Wodicska 2014-ban Schmuck Andor akkori választási szervezete, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja színeiben indult jelöltként, amelyről később a legfőbb ügyész azt állította, hogy csalással szerezték meg az indulásukhoz szükséges támogatói aláírásokat.

Wodicska neve azonban 2015-ben lett igazán ismert, miután hónapokig blokkolta a kormányzat által tervezett vasárnapi boltzár elleni népszavazás megindításának lehetőségét. A férfi lefoglalta a kérdést az MSZP elől egy ideig, mígnem a fellépés az aktualitását vesztette, mivel a kormány visszavonta az intézkedést - írja a 24.hu

Schmuck egyébként már tavaly tervezhette a választási szerveződést, mert az általa futtatott Tisztelet Társasága, amely decemberben adventi koncertsorozatot szervezett a szépkorúaknak, „mienkabelvarosos” email címet adott meg szórólapján regisztrációs elérhetőségnek, amely most az új egyesület szórólapjain is szerepel.