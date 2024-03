Ellenzéki szélkakas – Donáth Anna előbb lehazugozta Gyurcsányékat, majd összebútorozott velük

A kemény szavak után enyhén szólva is furcsa, hogy a júniusi választásokon egyre több helyen áll össze a DK-Momentum tengely.

Egy jó kis szélforgóra ülhetett fel Donáth Anna a Momentum EP-képviselője. Nyílt levelében élesen kritizálta a Demokratikus Koalíciót, sőt, egyenesen úgy tartotta: a párt a hazugság kultúráját képviselő, amely súlyos gátja a kormányváltásnak – írta a magyarnemzet.hu.

Donáth Anna véleményével ellentétesen cselekszik a Momentum/Fotó: MTI/Kovács Attila

Szerinte Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnökeként, előre megfontoltan, tudatosan hazudott egy egész országnak hatalmas megtartása érdekében. A megnyert választások után, amikor kiderült, hogy ég a ház és megszorítást megszorítás követett, hogy a csőd elkerülhető legyen, nem vállalt felelősséget tetteiért.

„Az ilyen hazugságot ritkán bocsátják meg a szavazók”

- szögezte le. Szerinte a DK a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében, elnökük soha nem ismerte el felelősségét abban, hogy a magyar gazdaságot csődközeli helyzetbe sodorta.

A kemény szavak után enyhén szólva is furcsa, hogy úgy tűnik, a júniusi választásokon több helyen összebútorozik a DK és a Momentum. Amikor DK bejelentette, hogy támogatja Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet, a Momentum is azonnal beállt a politikus mögé. Azóta a két párt több fővárosi kerületben és vidéki városban is megállapodott közös jelölt állításában.

Legutóbb Zalaegerszegen, Keresztes Csaba, a DK választókerületi elnöke jelentette ki, hogy a két párt a júniusi választásra szövetségre lép.

Ruzsics Milán, a Momentum Mozgalom Zala megyei elnöke arra utalt, hogy hosszabb időre visszatekintve, nagyon jó együttműködés alakult ki a DK-val, ez alapozza meg a mostani közös politizálásukat. Együttműködés született Nyíregyházán, Kaposváron, Egerben, Debrecen, Szolnokon is, Budapesten a XII. kerületben Kőbányán, Újpesten, Pesterzsébeten, az V. kerületben, Csepelen és Soroksáron is.