Molnár Áron üzent Varga Juditnak: "Most újra lenne lehetősége, hogy szembenézzen a bántalmazóval!"

Pont Varga Juditnak lehetett volna lehetősége egy ennyire komoly pozícióban, hogy sok sorstársán segíteni tudjon, akik hasonló helyzetbe kerültek. Például az isztambuli egyezmény ratifikálásával, például ha nőjogi szervezeteket nem bélyegez baloldali szervezeteknek, ha a családon belüli erőszak és a párkapcsolati erőszak témáját nem citálja pártpolitikai térbe – kezdte véleményét Molnár Áron, aki mint oly sokan, szintén elmondta véleményét a Varga Judit féle interjúról.

Fotó: Molnár Áron Instagram oldala

A NoÁr mozgalom alapítója azt is felsorolta, mit hiányolt fájóan Varga interjújából:

- Elismeri-e a hangfelvételeken elhangzottak valóságtartalmát?

- Tudomása volt-e arról, hogy Rogán Antal utasítására manipulálták-e az ügyészségi dokumentumokat?

- Tudomása volt-e arról, hogy Rogán Antal bizalmi embere volt Schadl György és Völner Pál? Volt-e a bicskei pedofil igazgató, illetve az őt védő Kónya Endre kegyelmi ügyében kormányzati befolyásolás?

- Ki, vagy kik írattatták alá Önnel Kónya Endre kegyelmi kérvényét? Ha tudomása volt arról, hogy Polt Péter főügyész tudtával ügyészségi bizonyítékokat semmisítenek meg, igazságügyi miniszterként ezeket az információkat nem lett volna kötelessége nyilvánosságra hozni, és eljárást indítani a gyanúsítottak ellen?

Bejegyzését végül így zárta:

Tisztelt Varga Judit! Mélységesen sajnálom, hogy önnel megtörtént az, amit elmesélt. De fel kell ismernie, hogy a Fidesz és a NER rendszere ugyanúgy egy bántalmazó, abúzív rendszer, amelynek ön most ugyanúgy egy elszenvedője, ugyanúgy szereti, ugyanúgy vágyja, hogy szeressék, de a rendszer kihasználja. Most újra lenne lehetősége, hogy szembenézzen a bántalmazóval és elmondja az igazságot! Ugyanilyen őszintén, ugyanilyen nyíltan, ahogy az interjújában fogalmazott a magánéletéről. Hiszen, ahogy Judit is mondta, ennyivel tartozik a magyar embereknek.