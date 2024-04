Jobb félni, mint belehalni – Új mellékhatásokat fedeztek fel a kutatók a Pfizer és a Moderna kapcsán

A legújabb, nagyszabású nemzetközi kutatás, amely a COVID-19 vakcinák mellékhatásait vizsgálta, több mint 99 millió beoltott személy adatait elemezte nyolc országból. A tanulmány során azonosítottak egy új potenciális mellékhatást is, amely korábban nem volt ismert.

Illusztráció: freepik.com

A kutatás során a Pfizer és Moderna mRNS-alapú vakcinái mellett az AstraZeneca adenovírusos vakcináját is vizsgálták. Az elemzés alapján kiderült, hogy bizonyos neurológiai mellékhatások – mint például a Guillain-Barré-szindróma – előfordulása minimálisan megnőtt az AstraZeneca vakcinával oltottak körében. Hematológiai állapotok tekintetében szintén az AstraZenecánál figyeltek meg emelkedést az agyi vénás szinusztrombózis eseteiben. Szív- és érrendszeri állapotoknál pedig mindhárom vakcina esetében megerősítést nyert a myocarditis és pericarditis előfordulásának növekedése.

A kutatás rávilágított arra is, hogy bár néhány mellékhatást már korábban is ismertek, egy új lehetséges mellékhatást – az akut disszeminált encephalomyelitist (ADEM) – is felfedeztek. Fontos kiemelni, hogy bár ezek a mellékhatások aggodalomra adnak okot, összehasonlítva más gyógyszerekkel – például az aszpirinnel – láthatóvá válik, hogy minden gyógyszernek lehetnek mellékhatásai.

A kutatást Ferenci Tamás biostatisztikus kommentálta, kiemelve annak fontosságát, hogy csak randomizált vizsgálatokkal lehet megbízhatóan kimutatni egy oltás okozta potenciális mellékhatást. Hozzátette: még ezeknek a vizsgálatoknak is vannak korlátai mintanagyság és utánkövetési idő tekintetében.

A cikk részletesen tárgyalja további specifikus mellékhatásokat is – mint például a Bell-féle arcbénulást vagy az agyi vénás szinusztrombózist –, valamint kitér arra is, hogyan befolyásolja ezeknek a mellékhatásoknak az előfordulása a vakcinázást és annak percepcióját.

Végül Ferenci Tamás rámutat arra is, hogy bár vannak aggályok a vakcinák biztonságosságát illetően, átfogóan nézve Magyarországon csökkent a rákhalálozási arány 2022-ben – ami ellentmond annak az állításnak, hogy a Covid-vakcinák növelnék e halálokok számát.