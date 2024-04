Kacsa lehet az orosz bolthálózat, a Mere magyarországi terjeszkedése

Senki sem tud a tervekről, ami inkább áprilisi tréfa lehetett a Világgazdaság cikke szerint.

Nagyot durrant a sajtóban az a hír, hogy az orosz Lidl, a Mere az idén megjelenik Magyarországon. A hír szerint három éven belül több százmilliárdos gigantikus forgalmú élelmiszerhálózatot építenének ki és alsó hangon kétszáz boltot nyitnának. Jól hangzik – állítják –, csak kár, hogy senki nem tud róla.

Mégsem jön az orosz Mere/Fotó: mere.ws

A hírt először közlő haszon.hu arra alapozta mindezt, hogy megismert egy e-mailt, melyet az orosz diszkont februárban küldött ki lehetséges üzleti partnereinek. Ebben szerepelt a magyar piacra való betörés konkrét tervekkel – írta a vg.hu.

A Világgazdaság kormányzati és piaci szereplőktől érdeklődött a témában és azt a választ kapták: az orosz boltóriás hazai megjelenéséről ők is csak a sajtóból értesültek. Ez azért is érdekes, mert hasonló mértékű üzlet nem mehet végbe fű alatt az állam és a versenytársak tudta nélkül. A lap hiába kereste a Mere üzletet, nem jártak sikerrel. Ráadásul a naprakész orosz kiskereskedelmi szaksajtóban sincs semmi nyoma a magyarországi terjeszkedésnek. Legutóbb, február végén egy cikk jelent meg a boltláncról, mely szerint az orosz tulajdonosok kivezetik és átnevezik MaPrice-ra a Mere márkanevet Európában. Az első boltot meg is nyitották már Belgiumban.

Tavaly a Lebensmittel Zeitung arról írt, hogy az oroszok feladták a nyugat-európai terjeszkedésüket Ausztriába, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ennek oka az ukrajnai háború és az orosz szankciók.

Magyarországon pedig a plázastop miatt – ha valóban jönne a Mere – a kétszáz boltból álló magyar hálózat szinte végeláthatatlan bürokratikus akadályokba ütközne. Ezért inkább úgy tűnik, hogy a Mere magyarországi érkezése áprilisi tréfa.