Így takargatják előlünk a hatvanpusztai luxus Orbán-birtokot: "A pénz nem számít ugye, és egyelőre a Spar-t sem kellett kifizetni"

Nemcsak a pálmaház újul meg a hatvanpusztai Orbán-rezidencián, de serényen ültetik a fákat is, hogy ne lehessen látni a birtokon kiépülő luxust. Hadházy Ákos közelebbről is megnézte, mi folyik a környéken.

Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Mint arról korábban is írtunk, az Orbán-birtokon új, az eddiginél nagyobb pálmaház épül, melyet Hadházy Ákos szúrt ki.

Most újfent körülnézett a birtokon és Facebook-oldalán közölte a híreket, miszerint nem csak a pálmaház nőtt meg, de a fákat is serényen ültetik a ház körül.

Egy tévéstábbal a földről is megnéztük, hogy milyenre cserélte Orbán az előző pálmaházát (mert a pénz nem számít ugye, és egyelőre a Spar-t sem kellett kifizetni) Közben azt is láttuk, hogy gőzerővel ültetnek a kastély köré rengeteg új fát. Ennek oka az lehet, hogy a mostaninál jobban takarja el a luxus “majorságot” a kíváncsi szemel elől, bár igazán értelme csak akkor lesz, ha a kastély főbejáratához vezető, most még közutat eladják a Főnöknek és ő lezárja azt.