Hetekig castingolt a Momentum, hogy végül egy MSZP-s jelöltnél kössön ki – Közben úgy szaporodnak a fideszes polgármester jelöltek Egerben, mint a gomba

Hetekig tartott az egri polgármester-jelöltjük castingja, mire rájöttek, hogy az MSZP-s politikust támogatják.

Szinte sokkolta a Momentumot Jánosi Zoltán március 15-i bejelentése, miszerint családi és egészségügyi okokból visszalép a polgármester-jelöltségtől Egerben. Azért volt ez nagy baj, mert a pártnak rajta kívül egyetlen felépített politikusa sem volt. Aztán gőzerővel elkezdték keresni az utódot. Három hétig folyt a polgármester-jelölti casting, azonban a 444.hu információi szerin senkit sem találtak, aki elég ismert és beágyazott lett volna.

A Momentum végül az MSZP-s polgármester-jelöltet támogatja Egerben/Fotó:Facebook/Momentum

Végül az 53 éves mérnökinformatikus MSZP-s Pál Györgyöt választották, így őt támogatják a júniusi megmérettetésen. Ő valószínűleg vészmegoldás lehetett, mivel Pál 10 év után tér vissza az egri politikába, tíz évvel ezelőtt önkormányzati képviselő volt.

Még így is van esélye Pálnak, mert a szürreális helyi politikai viszonyok miatt a Fidesz három formációval indulhat június 9-én. A hivatalos fideszes jelölt Vágner Ákos, új egyesületével az egykori fideszes frakcióvezető, Oroján Sándor is megméretteti magát, ráadásul a mostani fideszes frakcióvezető, Orosz Lászlóné is lebegteti az indulását.