Nagy bajban a Fidesz, teljesen elveszítette a közbeszéd irányítását, mélyül a politikai válság – Gulyás is bizalomvesztett lett a kormánypárt vezetői között Török Gábor szerint

Török Gábor politikai elemző szerint 9 éve nem látott politikai válság van Magyarországon. A Fideszt nagyon komoly veszteségek érték, aminek következtében a párt vezetésében súlyosnak látják a helyzetet. Ebből viszont az ellenzék semmit nem tud profitálni, a figyelem Magyar Péterre összpontosul.

Nehéz eldönteni, mennyiben volt Varga Judit, és mennyiben a hatalom döntése, hogy a volt igazságügyminiszternek Hajdú Péter műsorában kellett részleteznie volt házassága történetét.

Ez Varga nélkül nem történhetett volna meg, de mindenképpen benne volt a hatalomgyár döntése is

– mondta Török Gábor politikai elemző szerda késő este a Partizán műsorában.

Török Gábor politológus. Fotó: Facebook

Török szerint ez egy nagyon komoly áldozattal járó válasz Magyar Péter vádjaira, és arra utal, hogy a Fideszben súlyosnak látják a politikai helyzetet. Szerinte műfajilag a Varga-interjú egy Mónika Show volt.

Varga Judit szerda este másfél órás interjút adott Hajdú Péternek, amiben politikai kérdések nem kerültek szóba, egész végig a magánéletéről volt szó. Ennek részeként a korábbiaknál is részletesebben vádolta családi terrorral és családon belüli erőszakkal volt férjét, a NER-ből kicsekkoló Magyar Pétert - írta meg a Telex.

Politikai válság van, a Fidesz elveszítette a közbeszéd irányítását

Török Gábor szerint 9 éve nem látott politikai válság van Magyarországon, a Fidesz február másodika óta elveszítette a közbeszéd irányítását.

A kezdeményezést viszont szerinte nem az ellenzék, hanem először a sajtó, később Magyar Péter szerezte meg.

A Fidesz politikai válságából viszont emiatt az ellenzék semmit nem tudott profitálni.

Az aktuális messiás

A politikai elemző szerint sok év után a Magyar Péter-ügy az első, amiről a kormánykritikus és a kormánypárti média is beszámol, és így a Fidesz szavazóihoz is eljut. Ez szerinte Magyar Péter személyiségének és a témáinak is köszönhető. Egyrészt, a rendszer eltitkolt témái most nyilvánosságra kerültek. Másrészt, Magyar szerinte sok szavazónak jóval hitelesebb, mint az ellenzéki politikusok.

Török úgy látja, nagyon látszik a messiásvárás, az ellenzéki pártok az ellenzéki szavazók többsége előtt is teljesen hiteltelenek.

Török kijelentette, ezt az mutatja, Magyar semmi újdonságot nem mond az ellenzéki pártokhoz képest, a beszédeiben ugyanazokat az állításokat ismétli meg, amit ők is szoktak. Mégis, Magyar át tudott lépni ezen az ellenzéki pártokat érintő általános unalmon.

A régiónkban nagyon gyakoriak az ilyen messiásszerű figurák, akik egy emberként emelkednek fel egy-egy országban. Ilyen Babis volt cseh miniszterelnök, de ilyenek gyakran jelennek meg Szlovéniában és Bulgáriában is. Az viszont nem mindig látszik előre, hogy egy-egy „messiásnak” mennyi az élettartama: néhány hónapig tart-e a tündöklése, vagy tényleg potens kihívója lesz a kormánynak.

A Fidesz leváltására csak a rendszeren belülről érkezők lehetnek képesek

Török szerint a Fideszhez hasonló rendszereket az ellenzék általában nem tudja leváltani, erre csak a rendszeren belülről érkezők képesek. Leginkább azért, mert a kormánypártok képviselői az ellenzékhez soha nem állnának át, de egy belülről kiszálló dezertőrrel szövetkezhetnek. Ezzel együtt szerinte kizárt, hogy Magyarnak szövetségesei legyenek a Fideszben, viszont a belső morált gyengítheti.

Válságban a Fidesz

Török úgy látja,Varga Judit szerdai interjújában sok kérdésre nem adott választ. A legfontosabb, hogy tényleg mondta-e és gondolta-e, hogy Rogánék kihúzatták magukat a Schadl-ügy vádiratából. És ameddig erre nem ad választ, nem lesz politikai jövője a Fideszben. A másik vesztes szerinte Gulyás Gergely, akiben elvesztették a bizalmukat a kormányzó pártok vezetői.

Az elemző szerint a kegyelmi ügy óta három nagyon-nagyon fontos politikusát vesztette el a Fidesz (Novák Katalin, Varga Judit, Gulyás Gergely), ez komoly vérveszteség Orbánnak.

Őket nehéz pótolni, ami abból is látszik, hogy káderhiány van, hogy Deutsch Tamás lett az EP-listavezető, és Szentkirályi Alexandra a főpolgármester-jelölt.

Magyar Péter már korábban is politikus akart lenni

Török Gábor szerint teljesen egyértelmű, hogy Magyar Péter már korábban is politikus akart lenni, nem spontán döntést hozott meg a kegyelmi ügy kirobbanásakor. Azóta viszont kapkodó döntéseket kell hoznia, ilyen például, hogy most épp egy kis pártot keres, aminek a nevében elindulhat majd a választásokon. Nagy kérdés, hogy Magyar Péter a maga oldalára tud-e állítani fideszeseket. Török szerint valamennyi embert igen, de Magyar támogatóinak nagy többsége korábban is ellenzéki volt, és csak várta a messiást.

Mi lesz Magyar Péter jövője?

Török Gábor szerint Magyar bizonyos dolgokban nagyon ügyes volt, de azt még nem lehet látni, hogyan tudna mozgalmat vagy pártot építeni. Azokat a fontos kérdéseket, hogy kit vesz maga mellé, kivel szövetkezik, még nem válaszolta meg. Eleinte minden politikai kezdeményezésbe mindenki azt lát bele, amit akar, de egy idő után mondani kell valamit arról, hogy mit gondol az ország vagy a világ dolgairól.

Az elemző szerint az igazi kérdés most az, hogy az ellenzéki szavazók elhiszik-e majd Varga Juditnak, hogy Magyar Péter bántalmazta és terrorizálta. Török úgy gondolja, ez nem fog megtörténni, mert ha az ellenzéki pártok törzsbázisa támadni is fogja, Magyar hívei ki fognak tartani. Főleg, mert ő előre elmondta, hogy később a NER-ben nőverőnek fogják nevezni.

Magyar Péter jövője a következő két hónapban fog eldőlni. A nagy kihívások még most kezdődnek, mert idővel elveszik az újdonság kihívása, hasonlóvá válik ő is, mint az ellenzéki pártok. Török szerint lehet, hogy ha Magyarnak nem sikerül most pártot szerveznie, két hónap múlva már mindenki el fogja felejteni.

Török azt mondja: a Fidesz a következő hónapban új ügyeket fog előhozni, amelyekre Magyarnak reagálnia kell majd. Ráadásul a figyelem egy idő után az önkormányzati választásokra, Vitézyre és Karácsonyra fog terelődni, és kérdés, hogy Magyar hogy tud vagy akar majd hozzájuk viszonyulni.

Török Gábor szerint a Fidesznek most egy célja van: elhitetni a saját szavazóival, hogy Magyar Péter egy nőverő áruló. Ehhez sokféle ügyetlen eszközt használnak fel, ezek között van Varga Judit interjúja is.

Mit lép az ellenzék?

Magyar Péter megjelenése az ellenzéki oldalon mindenkinek rossz Török szerint. A status quo felbomlott, emiatt beszélnek most arról, hogy a DK együttműködést keres az MSZP-vel és a Párbeszéddel. Ezzel együtt Magyar főleg a Momentum szavazóit szívhatja el, de ugyanúgy átszavazhatnak rá a Kutyapárt vagy a többi ellenzéki párt szavazói is.

Az ellenzéki pártok most kivárnak, azt várják, hogy kiderüljön: a király, vagyis Magyar Péter meztelen. A következő hetekben kiderül, hogy Magyar Péter tud-e még valamit alakítani, vagy a hangfelvétel volt az egyetlen bombája.

Az interjú végén Gulyás Márton feltette a kérdést, mire kell figyelni a következő hetekben. Török nem akar tippelni, de szerinte a legfontosabb kérdés, hogy a választásokig hátralévő két hónapban a Fidesz vissza tudja-e venni a kezdeményezést.

A politikai elemző szerint az Orbán-rendszernek eddig két nagy válsága volt. Az egyik a 2012-es, a másik a 2014-15-ös. Ezekből a Fidesz mindig megerősödve jött ki, mert gyorsan és jól tudott reagálni. Kérdés viszont, hogy megtartották-e a reagálásra való képességüket, mert a rendszerek szerinte be szoktak rozsdásodni, és most is kicsit ez látszik. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy végül most nem tudnak majd jól reagálni.

A videót itt nézheti meg: