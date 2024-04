Akkora balhé tört ki a hegyvidéki előválasztáson, hogy az a Holdról is látszik, csalással vádolják a Momentumot

Balhé tört ki a hegyvidéki előválasztáson, csalással vádolják a Momentumot. Visi Piroska információi szerint olyanokat érint a kampány, akik semmilyen momentumos adatbázisra nem regisztráltak, de részt vettek a 2021-es ellenzéki előválasztáson. A párt elképedt a vádakon.

Fotó: facebook.com/visipiroska

- írta a Facebookon Visi Piroska, a Hegyvidék Jövőjéért Egyesület polgármesterjelöltje, aki az MKKP-s Kovács Gergely és a momentumos Farkas Csaba mellett indul a XII. kerületi előválasztáson.

Hozzátette:

Ezért kérjük, hogy vegyenek részt minél többen az előválasztáson, szavazzanak lelkiismeretük szerint, és támogassák azokat a jelölteket, akik becsületes módon kampányolnak. Így mentsük meg a hegyvidéki előválasztás becsületét! Most megvan az esély a változásra, a verseny hihetetlenül kiélezett. Adják tovább ismerőseiknek is a változás reményét!

Farkas Csaba minden bizonnyal szabálytalan eszközei miatt az eredmények már mindenképpen torzulnak. Mi civilek azonban csak törvényes eszközöket használunk a kampányban a továbbiakban is. A rosszat csak jóval lehet legyőzni!

A gyanú beigazolódott. Farkas Csaba kopogtató aktivistákkal név szerinti leveleket küld a hegyvidéki választóknak, ugyancsak olyanoknak, akik semmilyen momentumos adatbázisban nem voltak jelen: egy ilyen levelet kapott a fiam is a minap, aki szintén nem volt feliratkozva soha semmilyen momentumos adatbázisra.

Kaptunk már információt olyanról is, hogy a Momentum rendelkezik egy több ezres címlistával, amivel a következő napokban akarják végigkopogtatni a kerületet.

Visi Piroska vádjait nem hagyta szó nélkül a Momentum

A Momentum nyílt levélben válaszolt Visi állításaira, szerintük az rágalom, és jogi lépéseket tesznek. „Piroska, én úgy látom, hogy nálatok nem számít, ha valamit aláírtok. Ahogyan te nem tartod magad az általad aláírt közös előválasztási megállapodáshoz, amelyben azt mondtuk, hogy nem rágalmazzuk a másikat, a fiad épp elfelejtette, hogy 2020 óta majdnem tíz momentumos petíciót töltött ki” – írta Vadász Gábor, a Momentum hegyvidéki önkormányzati képviselője.

Visi erre a kommente is reagált

Kedves Gábor! Ezek célhoz kötött petíciók. Nem használhattátok volna a fiam adait más célra. Kérlek olvassátok el a saját adatkezelési tájékoztatótokat, melyet a kommentem végén be is linkelek. Sem a fiam, sem az a több tucatnyi hegyvidéki polgár, akiktől bejelentést kaptunk a napokban, nem járult hozzá, hogy a telefonszámát, levelezési címét, telefonszámát más ügyekben használjátok és ezt nem is tehettétek volna meg.

Nem annak kell szégyellnie magát, aki a nyilvánossághoz fordul egy szabálytalanság kapcsán, hanem annak, aki tisztességtelen módszereket használ egy nemes versengésben.

Íme az adatkezelési tájékoztató, ajánlom különös figyelemetekbe az 5.11-es pontot.