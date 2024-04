Az oroszok után már a sógorok is a spájzban vannak – BILLA is visszajön előbb-útobb?

A Mere orosz diszkontlánc magyarországi megjelenése számos ember figyelmét felkeltette, most egy másik jelentős lánc, a BILLA közelít Magyarország felé.

Míg Magyarországon az váltott ki nagy vízhangot, hogy a Spar vezetője hogyan kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját, a hírek szerint a Mere, egy nagy orosz diszkontlánc, terjeszkedni készül a hazai piacon. A Mere orosz diszkontlánc tervezett magyarországi terjeszkedése 3 éven belül 200 boltot és 700 millió eurós bevételt céloz meg. A terjeszkedés valószínűségét növeli, hogy a cég már magas fizetést és értékesítési jutalékot kínálva keres magyar beszerzési vezetőket. A vállalat korábbi sikeres szlovákiai bevezetése alapján a magyar piaci belépés nem lenne meglepő.

Illusztráció:pixabay

A Mere diszkontlánc legfőbb előnye az, hogy minimalizálják a kiadásokat, így képesek tartani az alacsony árakat. Üzleteik egyszerűek és funkcionálisak, inkább raktárakhoz hasonlítanak, ahol a termékeket közvetlenül a raklapokról lehet megvásárolni. Ez egyesek számára kevésbé lehet vonzó, míg másokat az alacsony árak miatt biztosan itt vásárolnának.

Ilyen olcsó bolt a szomszédunkban a BILLA is, ami jelenleg 1300 üzletet üzemeltet, és mintegy 33 ezer embernek ad munkát. Ausztrián kívül működik még Csehországban, Bulgáriában, sőt egy másik közvetlen szomszéduknál, Szlovákiában is. Ám jelen voltak Magyarországon is a 2000-es évek elején, de akkor az itt lévő összesen 21 boltját a láncnak a Spar 2002-ben megvásárolta.

A magyar fogyasztók számára figyelemre méltó, hogy bár a BILLA még nem található meg Magyarországon, a REWE Group mégis képviselteti magát a PENNY áruházlánccal. Így a diszkont szegmensben erőteljesen jelen vannak, még ha a szupermarket szektorban a fő márkájuk még nem is nyitott boltot.