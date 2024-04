Hát, nem ez volt az álommeló... Recepciósként dolgozott egy hotelben Balogh Levente – onnan küzdötte föl magát

Miből lesz a cserebogár? Geszti Pétert 30 évvel ezelőtt kiszolgálta a most már milliárdos üzletember

Geszti Péter a hétvégén jelentette be, hogy elindul az Adom a napon című műsor legújabb, harmadik évada -írta a nlc.hu. A rappernek Magyarország egyik legsikeresebb vállalkozója, Balog Levente adja egy napját, majd őt követi Molnár Ferenc „Caramel”, Gryllus Dorka és Kamarás Iván.

Balogh Levente recepciósként kezdte/Fotó: MTI/Bús Csaba

Az 59 éves zenész a műsor segítségével benézhetett a milliárdos üzletember gardróbjába, ahol megannyi öltöny közül választhatta ki azt, hogy melyiket veszi fel aznap.

Geszti a Balogh Leventét bemutató felkonferálásában elmesélte, hogy harminc évvel ezelőtt találkozott vele.

„Én már akkor is azzal foglalkoztam, hogy előadjam és eladjam magamat, ő pedig… Nos, ő egy udvarias fiatal recepciós volt egy vidéki hotelben”

- idézte vissza Geszti Péter.

„ Azóta persze sokat fordult a világ. Főleg vele. Talán meg sem szállna vendégként abban a szállodában. Szorgalmával és tehetségével Magyarország egyik legkomolyabb vállalkozójává nőtte ki magát, sőt igazi cápa lett belőle. No nem a Tropicariumban, de ott a szomszédban. Hogyan tudja kezelni az élete nagy változásait? Mi motiválja, ha már most biztonságban tudhatja a születendő dédunokáit is? Mitől fél? És kit figyel ő, miközben azt akarja, hogy mindenki rá figyeljen? Megkérdezem tőle este a stúdióban!”