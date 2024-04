Balogh Levente ezzel sokaknál kiverheti a biztosítékot: "Aki 39 évesen nem csinálta meg magát, az már nem is fogja"

Balogh Levente keményen bírálta az egyik jelentkezőt, kifejtette, nem tűri ha okoskodnak vele.

Fotó: Balogh Levente Facebook-oldala

Az Álommeló előző adásában újabb jelentkezőket interjúztatott Balogh Levente, akik az elnöki asszisztensi pozícióra pályáznak.

A kellemetlen pillanatokat okozott az egyik beszélgetés során, hogy a jelentkezőnek elpattant az inggombja, amire Balogh Levente felhívta a figyelmét.

Az is kínos pillanatokat okozott, mikor a 39 éves jelentkező, Csapó Péter arról beszélt, hogy az interjú során, hogy az egyik gyengesége, ha értelmetlennek talál egy feladatot, akkor ő azt megmondja a felettesének is. Így nem tartotta kizártnak azt sem, hogy azt Balogh Leventével szemben is megtegye majd.

Erre az üzletember kiemelte:

Általában azért értem el, amit elértem, mert jó döntéseket hozok, és nem tűröm el az okoskodást.

Balogh azt is nehezményezte, hogy Péter idősebb, mint a többiek, és bár a versenyző ezt előnynek tartja a tapasztalat miatt, az üzletember nem üdvözli a tényt.

Péteren az látszik, hogy egy ilyen kalandozó magyar. Jön-megy, volt mindenhol, tehát nem tudom a komolyságát kellően felmérni. Őt meg kellene fejteni, azért 39 éves. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki 39 évesen nem csinálta meg magát, az már nem is fogja

- közölte.