"Végre elítéltek egy pedofilt – Most éppen egy gyermekszépségversenyen bukkant fel fotósként"

Az Átlátszó nyomán a HVG közölte, hogy gyermekpornográfia miatt elítélt fotós is dolgozott a Little Miss Hungary gyermekszépségverseny szervezőjének. A férfi beismerte tettét.

Illusztráció: Freepik.com

A P.K. monogramú művésznéven alkotó fotóst 2022-ben ítélte el a bíróság első fokon hat évre gyermekpornográfia és szexuális visszaélés bűntette miatt.

Az ítélet szerint a fotós 18 és 14 év alatti lányokat is rávett arra, hogy modellt álljanak neki, ám a lányokról egy idő után fehérneműs, félmeztelen majd meztelen felvételek is készültek, de előfordult az is, hogy szexuális kapcsolatra vagy szexuális cselekményre vette rá őket. Ezekről is készült fotó, illetve videó.

A férfi minden esetben tisztában volt a lányok életkorával. Az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A lap szerint azt nem tudni, a gyermekszépségverseny szereplői között is volta-e áldozatok, de Bartolovics Ildikó szervező elmondása szerint ők nem tapasztaltak furcsaságokat a férfival kapcsolatban.

Bartolovics szavahihetősége azonban vitatott, tekintettel arra, hogy az Átlátszó állítása szerint több szülő feljelentette csalás gyanúja miatt, miután a befizetett teljes összeget nem kapták vissza, ha elmaradt az esemény. A lap tudomása szerint Bartolovics ügyét a napokban tárgyalják az Érdi Járásbíróságon.