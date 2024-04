Itt a brüsszeli portál megdöbbentő előrejelzése arról, Orbánt vagy az ellenzéket gyengíti-e meg Magyar Péter az EP-választáson

A Europe Elects választási előrejelzése szerint megjelentek az adatok, amelyek bemutatják, hogy a magyar pártok hány EP-mandátumra számíthatnak. Magyar Péter új politikai formációjáról is először jelentek meg információk.

Az Euractiv azt írta: „Orbán Viktor miniszterelnök legfőbb kihívója, Magyar Péter az előrejelzések szerint három mandátumot szerezhet a közelgő európai parlamenti választásokon, de nem gyengíti meg a zavartalanul működő Fideszt”.

A jelentés szerint Magyar Péter pártja inkább az ellenzéki pártok mandátumait veszi el.

Az Euractiv szerint Magyar Péter pártja valószínűleg azért nem a kormánypártoktól veszi el a mandátumokat, mert a kormánypártok népszerűsége a kegyelmi ügyi botrány következtében már így is csökkent, tehát ezeket a mandátumokat akár Magyar Péter megjelenése nélkül is elveszíthették volna.

A Tisza Párt, Magyar Péter új politikai formációja, amelyet nemrégiben jegyeztek be, részt vesz az önkormányzati és az EP-választásokon is. A párt várhatóan az Európai Néppárt (EPP) frakciójához csatlakozik majd, amelyből a Fidesznek 2021-ben ki kellett lépnie.

Közöltek konkrét számokat is:

a Fidesznek 10,

a KDNP-nek 1,

a Demokratikus Koalíciónak 3,

a Tisza Pártnak 3,

a Kétfarkú Kutya Pártnak 2,

a Momentumnak 1

és a Mi Hazánk Mozgalomnak is 1 képviselője lehet az EP-ben a június 9-i választás után, ha bejön a papírforma.

Az MSZP és a Jobbik, amelyek öt évvel ezelőtt egy-egy mandátumot szereztek, most nem jutnának be a parlamentbe. Új pártokként a Tisza Párt, a Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk kerülhetnek be helyettük.