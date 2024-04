A hatalom máris börtönnel fenyegeti Magyar Pétert – A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatot indított ellene, a vezetője három évre tenné rács mögé

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményben adta hírül, hogy vizsgálatot indít többek között Magyar Péter ellen, mivel a magyar sajtóban külföldi finanszírozási kísérlet gyanúját felvető információk jelentek meg.

Illusztráció: freepik.com

A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal azt írta, hogy mivel felmerül a gyanúja, hogy „ugyanaz a külföldi és magyar szereplőkből álló érdekkör és kapcsolati háló”, amelyik a 2022-es országgyűlési választások előtt Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mozgalmát támogatta, és „megpróbálta a magyar törvényeket kijátszva befolyásolni a magyar választásokat”, valamint több európai uniós kampányban is aktív szerepet vállalt, jelenleg ismét a magyar választásokat „vette célba”.

Felröppent a hír, hogy a Datadat áll Magyar Péter mögött, mivel a nemrégiben indított talpramagyarok.hu oldal adatkezelési tájékoztatójában olyan cég szerepel, amely a lap szerint a Datadat utódcégei vagy a céghez kapcsolódik.

„Szemben a Magyar Nemzet ma megjelent hazug állításával, sem a Datadat Professional Kft., sem a korábbi Datadat GmbH jogutódja nem áll üzleti kapcsolatban sem Magyar Péterrel, sem pedig más, hozzá kapcsolható párttal vagy egyesülettel. Minden más ezzel ellentétes állítás hazugság. Társaságainkat a propagandasajtó nem kereste ezen téves információ közlése előtt“ – idézte Szigetvári Viktort, a Datadat ügyvezetőjét a 24.hu.

Mindenesetre Magyar Péter sem hagyta szó nélkül a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatát. Közösségi oldalán olvasható posztjában alaposan leszedi a keresztvizet a hivatalról és annak vezetőjéről.

"Friss hír, hogy az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal havi ötmillió forintért kitartott elnöke, Lánczi Tamás vizsgálatot indított velem kapcsolatban, külföldi befolyásolási kísérlet miatt.

Kedves Tomi

Örülök, hogy megdolgozol a pénzedért. Javaslom, hogy a Fideszt is keresd meg, akár az Állami Számvevőszék elnökével (havi 6,5 millió forint) közösen és érdeklődjetek náluk, hogy évente hány milliárd forintot költenek 2015 óta az amerikai kampányguruknál, a gyűlölet propaganda mestereinél, illetve, hogy Orbán Viktor hogyan avatkozik be magyar adófizetői milliárdokkal szinte az összes balkáni választásba, de még a franciába is."

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője természetesen nem hagyta válasz nélkül a megszólítását, ám tegeződés helyett meglehetősen ijesztő hivatalos hangon reagált. Arról értekezett, hogy aki tiltott külföldi támogatást kap, azt három év börtön fenyegeti.

"Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmét, hogy a magyar törvények mindenkire vonatkoznak, azok pedig világosan kimondják, hogy amennyiben egy jelölt vagy jelölő szervezet tiltott külföldi támogatást használ fel, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Lánczi a Magyar Nemzetnek is nyilatkozott, és kijelentette, hogy a Magyar Péter-féle Talpra, magyarok! estében „vélhetően ugyanaz a kör igyekszik majd befolyásolni a júniusi önkormányzati képviselő-választás, valamint az európai parlamenti választás eredményét, amely a 2022-es országgyűlési voksolással összefüggésben is tett ilyen kísérletet”.