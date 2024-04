Deutsch Tamás becsmérelni próbálta Magyar Pétert, de ő vált nevetségessé – Ennyi

A Fidesz-KDNP EP listavezetője eljátszotta, hogy azt sem tudja, ki az a Magyar Péter, miközben egy hónap alatt majd 150 milliót vertek el a gyalázására.

Miután május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása, Deutsch Tamás bármelyik ellenzéki párt listavezetőjével kész vitázni. Ezt a Fidesz EP listavezetője jelentette ki a Mandinernek. Deutsch ehhez még hozzátette Magyar Péternek címezve mondandóját: „Hozhat magával akár nadrágszíjat és diktafont is.”

Emlékezetes, hogy amikor Deutsch azt írta az új pártvezetőről, hogy „Úgy hazudik, mint Gyurcsány, azon az úton jár, mint Márki-Zay”, Magyar Péter kommentben válaszként azt válaszolta neki: „Ez kevés lesz, Tomi.” Deutsch Tamás erre most csak annyit reagált: „De most komolyan, »who the fuck is« Magyar Péter? Ennyi.”

Deutsch Tamás szerint ki az a Magyar Péter – ehhez képest 148 milliót költöttek a lejáratására...

Deutsch pikírtnek szánt válasza magyarul nagyjából annyit tesz, hogy „ki a f*sz az a Magyar Péter”. Ez azért is fura, mert a Deutsch Tamást indító kormánypártokhoz közel álló Megafon Központ az elmúlt hónapban csak a Facebookon több mint 148 millió forintot költött zömmel olyan hirdetésekre, amelyekben Magyar Pétert támadták.

Mindez pedig erősen megkérdőjelezi Deutsch nyeglének szánt kijelentésének őszinteségét. Ha ugyanis Magyar Péter valóban csak egy senki lenne a Fidesz számára, nem szórták volna el a lejáratására egyetlen hónap alatt egy nagyon jó helyen fekvő családi ház árát…