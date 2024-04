Deutsch Tamás: „Brüsszel, béke, Brüsszel, béke – Ennyi”

A kormánypártok EP-listavezetője, nem posztol túl változatosan, a fentieket időnként a csak a Fidesz jelszó és Magyar Péter szidalmazása váltja.

Nem a változatos Facebook-posztjairól lesz híres a június 9-i választások kampányában Deutsch Tamás. Rém egyszerű mondanivalóját – béke, Brüsszel, dollárbaloldal, csak a Fidesz és Magyar Péter szapulása – algoritmikusan ismétli. Nem egy, hanem sok követője írta már neki, hogy ezek helyett valami programfélét is kitehetne már a közösségi oldalára, ám mindez a Fidesz-KDNP EP listavezetője részéről süket fülekre talált.

Deutsch Tamás követői a kormánypártok programját kérik számon a sok mantrázás helyett Fotó: Facebook/Deutsch Tamás

Legutóbb a következő posztja jelent meg: „A brüsszeli vezetésnek mennie kell. Nem érdemelnek még egy esélyt.Brüsszelben változás kell! Ennyi.” Ezt előzte meg szintén ma a „Június 9-én csak a béke! Csak a Fidesz!”.

Ha valaki azt gondolja, hogy szombaton esetleg ötletesebb lett volna Deutsch, az nagyot téved. Előbb azzal jött, hogy „Lassan mondom, hogy mindenki megértse, még Brüsszelben is: NO WAR. Nem engedünk ebből az álláspontunkból. Ennyi.” Ezt a „Június 9. Csak a béke! Csak a Fidesz! Ennyi.” poszt követte, majd zárásként azt olvashattuk, hogy „Nekünk Brüsszelben is mindig Magyarország az első. Történjék bármi, mi mindig kiállunk a magyar érdek képviselete mellett. Június 9-én csak a béke! Csak a Fidesz! Ennyi.”

Ha ENNYI mondanivalója van az embereknek a kormánypártok EP-listavezetőjének, akkor vajon mit szeretnének csinálni a következő években az Európai Parlamentben és az itthoni önkormányzatokban. Ott kevés lesz, hogy ENNYI...