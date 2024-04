Eddig szitokszó volt Bokros Lajos neve, most a sokszor elátkozott csomagja menthetné meg az országot az államcsődtől

Az Orbán-kormány felesleges urizálása és költekezése miatt szívhat a magyar nép, ráadásul az infláció megint emelkedni fog.

Extranagy ugyan a költségvetés hiánya, egyelőre mégsem kell államcsődtől tartani, ugyanakkor r9vid határidőn belül kemény gazdasági megszorításokat kell bevezetni a költségvetés megmentése érdekében – mondta el a Magyar Hangnak adott interjújában Csaba László. A CEU és a Corvinus közgazdászprofesszora szerint az évek óta zajló felelőtlen gazdálkodás, az államháztartás folyamatosan romló számai a jövőben okoznak majd problémát.

A kormány ugyanis felesleges, és a gazdaság számára húzóerőt nem jelentő beruházásokkal és túlduzzasztott apparátussal terheli a költségvetést. Csaba László úgy látja, hogy a 33 ezer milliárdos költségvetésbe akár még bele is férhetne a választások előtti osztogatás, ennek fedezete az állami kiadások visszavágása lehet.

Csaba László szerint az évek óta zajló felelőtlen gazdálkodás vezetett el a mostani csődközeli helyzethez Fotó: MTI

Így például „indokolatlan a hadikiadások drasztikus növelése, hiszen nem fenyeget háború közvetlen veszélye”. Fölöslegesen magasnak nevezte a sportcélú kiadásokat is, de azt is felvetette, hogy az állam saját magán is spórolhatna: harmadára lehetne csökkenteni a kormánybiztosok számát, de a pénzügyi tárca is negyed ekkora létszámmal működött Járai Zsigmond idején, és nem volt gyengébb a teljesítménye.

De azokat a nagy állami beruházásokat is említette, amelyek felfüggeszthetők vagy akár el is hagyhatók, és ezzel stabilabb lehetne a költségvetés. A közgazdász az infláció kapcsán arra számít, hogy az év közepétől emelkedni fog.

A Pénzügyminisztérium most kiadott részletes államháztartási tájékoztatója rávilágít, mekkora is a baj a költségvetésben, és minek köszönhető a büdzsé teljes összeomlása. Varga Mihály ugyan a legutóbbi Kormányinfón a háborús környezet mellett főként a kamatkiadásokkal és a rezsivédelem kiadásaival, mint rendkívüli terhekkel magyarázta a kialakult helyzetet. A részletes adatokból azonban jól látszik, Varga állítása csupán a valóság egy kis szeglete, ráadásul erős túlzást is tartalmaz – írta a 444.

A bevételek március végi 9015 milliárdos összege az éves előirányzat 23,6 százaléka, miközben az év ezen szakaszában már 25 százalékos teljesülés lenne megfelelő. Az elmaradás mértéke forintosítva 544 milliárdra rúg. Ezzel szemben az állam már az idei évre szánt kiadások 27,3 százalékát elköltötte, az időarányos szinthez képest 1147 milliárdos a túlteljesülés, miközben egy évvel ezelőtt csupán 210 millióval lépte túl a kormány a 25 százalékot.