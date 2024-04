Ez az igazi orbáni vendégszeretet a falu határában: “No Migration, No Gender, No War” – A polgármester szerint nincs itt semmi gond

A Jánd falu polgármestere, mely az ukrán határ közelében helyezkedik el, lecserélte a település üdvözlő tábláját. Az eredeti „Üdvözöljük Jánd községben” köszöntő helyett most a „No Migration, No Gender, No War” szlogen díszeleg a falu bejáratánál. A polgármester szerint ez teljesen elfogadható, mivel a helyi ellenzék is a Fideszt támogatja.

Asztalos István polgármester szerint nehezen lehetne tömörebben és világosabban kifejezni a mai világ legnagyobb kihívásait. Asztalos örül, hogy a tábla gyorsan népszerű lett, és mint független politikus, biztos benne, hogy a falu lakóinak nagy része osztja a tábla üzenetét.

Fotó: ATV / Hiradó

Szoktam mondani, hogy községünkben az ellenzék is fideszes. Nekem nagyon kemény fideszes ellenzékem volt a korábbiakban. Most már kevésbé. Itt a 80 százaléka a településnek egészen biztos, hogy egyetért ezzel a kihelyezett táblával

- mondta a polgármester.

A kisgazdák korábbi helyi elnöke szerint a táblával nincs semmi baj. A Torgyán-párt feloszlása után ugyan nem politizál, de az eseményeket figyeli. Koncz Gábor, gazdálkodó így fogalmazott:

Közel vagyunk a szomszédokhoz és mi nagyon nagyon háborúellenesek vagyunk. Nem csak itt, hanem világszerte. Van itt számomra, szerintem, véleményem szerint annyi katasztrófa a Földön, a világban, hogy ehhez nem hiányzik már semmi, sem itt egy háború, sem Amerikában egy háború.

A Híradó megpróbálta kikérni az önkormányzati képviselők véleményét is, de ők nem nyilatkoztak. Bár a polgármester előzetesen egyeztetett velük a tábla felállításáról.

Egy falubeli úgy nyilatkozott, hogy migrációs nincs, hiszen migránst eddig sem láttak.