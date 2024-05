Reszkethetnek az Aldi dolgozók – Nem köszönik meg, ha ezt Magyarországon is bevezetik

Az Aldi Süd bevezette a dupla kasszákat. Az újítás célja a vásárlók sorbanállási idejének csökkentése volt, ám pont ellenkezőleg sült el a dolog. A dolgozók felháborodtak, mert nem csak óriási koncentrációt igényel a dupla kassza kezelése, de így kétszer annyit kell dolgozniuk, ugyanannyi idő alatt.

Illusztráció: pexels, hiclipart

A dupla kasszáknak állítólag az az előnyük, hogy két kasszaszalaggal és két terminállal működnek. Vagyis a pénztárosnak nem kell megvárnia, amíg a vásárló elpakol, hanem amíg a vevő az árucikkeit szedi össze, máris átfordulhat a másik soron várakozó vásárlóhoz – fogalmaz a vg.hu.

A cég munkatársai azonban felháborodtak, mivel a dupla kasszánál az eddigieknél is gyorsabban kell dolgozniuk. Nagyon gyorsan kell váltani egyik kasszaszalagról a másikra, és ez többeknél már most mozgásszervi panaszokat eredményezett. A dolgozók azt is kifogásolták, hogy

a két kassza olyan mértékű koncentrációt követel, aminek sokan nem képesek eleget tenni.

Az Aldi egyelőre nem reagált a munkavállalók panaszaira, a dupla kasszákról pedig nem közöltek részletesebb információkat.

Magyarországon még nem vezettek be egy Aldi áruházban sem ilyen dupla szalagot.