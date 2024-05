Ezt a szektort is elözönlik a külföldi vendégmunkások – De hova lettek a magyarok?

Nemcsak a vendéglátásban, de a mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari szektorokban jelentős nehézséget okoz a munkaerő előteremtése, valamint a különböző foglalkoztatási nehézségek. Dr. Kántor Gyöngyi, a Master Good cégcsoport HR igazgatója az Agrárszektornak fejtette ki, miért lesz elkerülhetetlen a külföldi vendégmunkások alkalmazása a mezőgazdaságban is.

Fotó: freepik.com

A hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari szektorok munkaerőgondjai döntően a termelékenységi problémákra, a magyar családi gazdaságok elaprózottságára, a fiatalok és a szektor közötti szakadékra, az elöregedő gazdatársadalomra, illetve a vidéki népesség elvándorlására vezethetők vissza. De komoly nehézségeket okoz a szektor jövedelmének relatíve alacsony szintje, az automatizáció hiánya, sőt, a klímaváltozás is – tudta meg az Agrárszektor Kántor Gyöngyitől.

Kántor Gyöngyi nagy eltérések vannak az egyes mezőgazdasági ágazatok eltérő munkaerő-igénye között, a relatíve leginkább gépesített szántóföldi növénytermesztéstől az állattenyésztésen át a leginkább kézimunka-igényes zöldség-gyümölcstermelő és dísznövénytermesztő ágazatokig. Kínálati oldalon nehéz megfelelően képzett és akár napi 10-12 órát is, szezonálisan dolgozni képes munkaerőt találni.

A szakember azt is elmondta, ma már egyre kevesebb családi gazdaság van, a fiatalok, sőt a szüleik is elszoktak az ezzel járó fizikai megterheléstől, így nemcsak az a kérdés, hogyan lehetne egy fiatalnak vonzóvá tenni a mezőgazdaságot, de az is, hogy egyáltalán képes lenne-e megszokni.

A munkaerőhiány mellett a szakképzett munkaerő előteremtése is jelentős problémákat okoz a szektorban. Az ilyen típusú munkát végzők általában szezonálisan dolgoznak, a munkakörülményeik nem „high-tech” módon automatizáltak. Manapság a szagok, a meleg – vagy éppen a hideg munkakörülmények sem túl vonzóak. Nincsenek kiemelkedő fizetések vagy csocsó-asztalok, babzsákok a ezeken a munkahelyeken – mondta Kántor Gyöngyi.

Ezzel csak azt szeretném szemléltetni, hogy valószínűleg könnyebb, illetve vonzóbb egy klimatizált irodában számítógépen munkát végezni, mint egy állattartó telepen. Nagyon kevés az olyan munkalehetőség ebben az iparágban, ahol telefonon keresztül ellenőrzik a telepi munkatevékenységeket, környezeti jellemzőket és így a fizikai-szezonális munka nem feltétlenül biztosít folyamatos és elegendő megélhetést

- közölte a szakértő, de azt is hozzátette: