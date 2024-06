Orbán Viktor: "A magyar demokrácia köszöni szépen, él és virul"

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este az M1-en adott interjút, ahol az önkormányzati és az európai parlamenti választások eredményeit boncolgatta.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A 44,6 százalék Európa-rekord – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az európai parlamenti és önkormányzati választások másnapján az M1-en. A kormányfő úgy folytatta, „jobban szeretjük, ha világrekordot futunk, de az EU rekordot is meg kell becsülni – idézi az Index.

Az Európai Unióban ez messze a legnagyobb támogatottság – tette hozzá a választások eredményével kapcsolatban Orbán Viktor. A részvételi adatokról azt mondta, van három-négy ország az Európai Unióban, ahol kötelező a választásokon való részvétel, ott nyilván magasabb a részvétel, de a magyarországi részvétel mindenképpen Európa-rekord.

A magyar demokrácia köszöni szépen, él és virul

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy az emberek ki akarják fejezni a véleményüket, és a választásokon elért eredmény egy szép teljesítmény a magyar választópolgároktól, hiszen ők állították fel „ezt a fantasztikus rekordot”.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy soha nem szavaztak ennyien a Fideszre, mint most. Szerinte az abszolút számokat is fontos látni, hiszen ez pontosabb és jobb képet mutat a magyar demokrácia állapotáról.

A miniszterelnök azt is bevallotta, bonyolította az életüket Magyar Péter megjelenése, de bonyolult volt maga a választás is, mivel önkormányzati és EP-választások is voltak egyszerre. Két ellenzéket kellett legyőzni, az újat és a régit is – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy így különösen is értékes a végeredmény, hogy mindkettőt legyőzték.

Szereztünk vissza és veszítettünk el városokat, de minden választásból egy tanulságot szoktam levonni: jobban kell dolgozni. Minél nagyobb a verseny, annál alázatosabban kell dolgozni

– fogalmazott az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Mint mondta, még eggyel bonyolultabbá tette a választást, hogy az európai pártokra is figyelni kellett.

A miniszterelnök annak is örül, hogy „utca hossznyival nyerték az EP-választást is”. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy minden választást akkor kell megnyerni amikor van, és most ezeket kellett megnyerniük.

Lesz majd választás később is, azokat majd akkor kell megnyerni

– fűzte hozzá.