Ostoba autósok miatt rettegnek a közutasok – Mentőhelikoptert kellett hívni – videó

Június első hetében két értelmetlen balesetet is el kellett szenvedniük a közútkezelő munkatársainak, pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhetők lettek volna.

Óriási baleseteket okoznak az oda nem figyelő autósok. A közutakat kezelő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai már rettegnek az ámokfutó sofőröktől – írja a tenyek.hu.

Június első hetében két olyan súlyos baleset is történt, melyek kis odafigyeléssel elkerülhetők lettek volna. A közutasok Facebook-oldalán meg is osztottak egy felvételt, melyen tisztán látszik az egyik baleset.

A közútkezelő autójaiba csak június elején kétszer rohant bele két autós/Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

A Tények beszámolója szerint az első esetben egy fekete Mercedes óriási sebességgel találta hátulról telibe az MKIF Zrt. autójának ütközéselnyelőjét, ezután mentőhelikopter is érkezett az M7-es autópályára.

A második eset is nagyon hasonló volt, ekkor egy fehér Audi vezetője vette túl későn észre, hogy előtte halad a közútkezelő kocsija a sztrádán. Megpróbálta az utolsó pillanatban még megmenteni a helyzetet, elrántotta a kormányt, de így is eltalálta az autó hátulját, s ő maga is az árokban végezte.

A kiváltó ok a gyorshajtás, a követési távolság be nem tartása, a telefonálás, a figyelmetlenség, illetve a KRESZ előírásainak megszegése voltak.