Áder János így védekezne az árvíz ellen

Áder János a Szent László Általános Művelődési Központban tartott előadást, ahol kifejtette, hogyan kellene a következő generációnak alkalmazkodni a megváltozott életkörülményekhez.

A Víz Világfórum sajtóközpontjának felvételén Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke felszólal a 10. Víz Világfórumon a Balin fekvő Nusa Duában 2024. május 20-án – Fotó: MTI/Antara Foto/Víz Világfórum sajtóközpontja/Nyoman Hendra Wibowo

A Szent László Általános Művelődési Központban tartott előadásán Áder János arról beszélt diákhallgatóságának, hogy az elmúlt száz évben négyszeresére, több mint 8 milliárdra nőtt a világ népessége, miközben a vízfogyasztás megkétszereződött, az energiafogyasztás pedig megháromszorozódott – közölte a Blikk.

Beszédében kiemelte, hogy hidrológusok szerint a klímaváltozás 80 százalékát a vízen keresztül érezzük, ami azt jelenti, hogy a víz körforgása megváltozik, egyre gyorsabb lesz a párolgás, a kicsapódás, egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, és ez felelős a felhőszakadásokért, árvizekért, valamint a száraz, aszályos időszakokért.

Szerinte a folyamatok visszafordítására már nincs lehetőség, azonban a hatások csökkenthetők a károsanyag-kibocsátás mérséklésével és a "szén-dioxid-elnyelők" felületének növelésével, egyebek mellett erdők telepítésével.

Felidézte, hogy Magyarországon az éves csapadékmennyiség 6-700 milliméter, de éves szinten nagyon egyenetlenül oszlik el, ráadásul a szélsőséges időjárás már a Kárpát-medencében is érezhető, hiszen a 2013-as árvíz minden korábbi rekordot megdöntött, miközben két évvel ezelőtt a Velencei-tó majdnem kiszáradt.

A volt köztársasági elnök szerint az árvíz elleni védekezésre a gátak magasítása mellett megoldást jelent az a tíz víztározó is, amelyek miután megépültek, akár egy méterrel is csökkenthetik a Tisza vízszintjét, de további csatornák építése is szükséges.