Szerény, mint az ibolya... Lakást és titkárságot sem igényelt még lemondása óta Novák Katalin

A volt köztársasági elnökök egy 2011-es törvény alapján életük végéig többmilliós fizetést kapnak, emellett számos ingyenes ellátást vehetnek igénybe.

Novák Katalin államfői megbízatása február 26-án szűnt meg. Volt köztársasági elnökként az Országgyűlés Hivatalától igényelhet lakást, amelyhez kérés esetén egy fős személyzetet is biztosítanak, sőt még a fenntartási és rezsiköltségeket is az állam állja a központi költségvetésből. Személyzetet akkor is kérhet Novák, ha a saját tulajdonú lakásába költözik.

Fotó: Novák Katalin Facebook-oldala

A volt köztársasági elnök a törvény alapján élete végéig háromfős titkárságot alkalmazhat, valamint ingyenes egészségügyi ellátás és személyes gépkocsihasználat illeti meg. Az autóhoz a sofőrt a rendőrség adja, míg a titkárság elhelyezését, működési költségeit és hivatali autóját az Országgyűlés Hivatala állja a központi költségvetésből.

A Telex szerkesztősége arra volt kíváncsi, hogy a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin igénybe vette-e a fenti ellátásokat. A Sándor-palotának és az Országgyűlés Hivatalához levélben fordultak kéréseikkel.

„A volt köztársasági elnök még nem igényelt semmilyen ellátást. Elérhetőségére nem adott részünkre információt”

– válaszolta megkeresésükre az Országgyűlés sajtóirodája. A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága nem reagált a hírre.

Novák Katalin tehát az elmúlt két hétben még nem kért lakást, titkárságot, egészségügyi ellátást és autót sem. Ezt azonban bármikor megteheti a jövőben, a törvény szerint ugyanis élete végéig megilletik a fenti juttatások.

Elődje, Áder János egy 720 négyzetméteres svábhegyi villát kapott a távozása után, amit közel 1 milliárd forintért újítottak fel. A plágiumügy miatt lemondott Schmitt Pál ugyanakkor nem élt ezzel a lehetőséggel, nem igényelt állami rezidenciát.

A volt köztársasági elnökök életük végéig ugyanannyit keresnek, mint a mindenkori államfők: ez a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szerese, márciustól bruttó 5,2 millió forint havonta. A korábbi államfőknek az infláció miatt sem kell aggódniuk: minden évben automatikusan megemelik a juttatást a bruttó átlagkereset-növekedéssel megegyező mértékben.

Emellett még arra is kapnak pénzt a központi költségvetésből, hogy közcélú felajánlásokat, adományokat tegyenek civil szervezeteknek. Tavaly a volt köztársasági elnökök 73-73 millió forint felett rendelkezhettek.