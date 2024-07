Szijjártó Péter magyar-chilei együttműködést szorgalmaz

Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség- és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, s a két ország ezt még tovább kívánja fejleszteni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Santiago de Chilében.



Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss nyilatkozatában arról számolt be, hogy a felek a nap folyamán a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, felsőoktatási és környezetvédelmi együttműködés kérdéseit is megvitatják majd, hogy az eddigi jó alapokra építve kölcsönösen előnyös partnerséget tudjon folytatni a két ország a következő időszakban.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Chile is a világkereskedelem szabadságában érdekelt, mind a két állam sokat profitált a nemzetközi beruházásokból, ezért közös érdek ezek akadálymentessége, e téren pedig együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben.

Tájékoztatása szerint a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a kétszeresére nőtt, és így elérte a százmillió dollárt.

"Magyar egészségipari, azaz orvosi berendezések, illetve egyes gyógyszeripari termékek is piacvezetők Chilében. A Richter és a 77 Elektronika is nagyon komoly jelenlétet tudhat itt magáénak, de most újabb ágazatokban, például a nyomdaiparban is komoly együttműködési lehetőségek nyíltak meg" – tudatta.

"Bár Chile és Magyarország messze vannak egymástól, de egy fontos összekötő kapocs az itteni magyar közösség, amely mintegy háromezer főt számlál, közülük sok százan aktívak is, tartják az identitásukat, tartják a kapcsolatot az anyaországgal, így fontos kapcsolatot jelentenek Magyarország és Chile között"

- húzta alá.

A miniszter kiemelte, hogy kilenc hazai egyetem folytat együttműködést chilei partnerintézményekkel, és évente tizenöt hallgatót fogad Magyarország a dél-amerikai országból ösztöndíjjal.

"Ami talán a legjelentősebb, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és az itteni Pápai Katolikus Egyetem egészségügyi kara között létrejött egy olyan együttműködés, amely nyomán Chilében a Pető-módszer szerint konduktorok képzésére kerül majd sor"

- mondta.

"Középtávú cél egy Pető Intézet létrehozása, s működtetése Chilében, az ehhez szükséges legfontosabb alaplépéseket már megtették, a mai napon itt ebben is tovább fogunk haladni" – fűzte hozzá.

Végül arra is kitért, hogy a klímaváltozás az Andok élővilágát is jelentősen érinti, aminek kapcsán átfogó környezetvédelmi kutatás zajlik magyar szakértők vezetésével. "A magyar-chilei együttműködésben ez is egy rendkívül fontos terület" – fogalmazott.

"Tehát a kereskedelemben, az egészség- és gyógyszeriparban, a környezetvédelemben és a képzésben van egy fontos együttműködési program a két ország között, és ma ezt még tovább fogjuk fejleszteni"

- összegzett.