Brutális az aszály – Egy politikus azt állíthja: a kormány cefetül cserbenhagyta a kisgazdákat, és nagy baj lesz ebből

Az aszálykár egyre súlyosabb problémát jelent hazánkban. Az MSZP szerint óriási a baj.

Harangozó Gábor agrárközgazdász, az MSZP alalnöke vészjósló közleményt adott ki, miszerint a klímaváltozás következtében Magyarországot is egyre jobban sújtja a hőség és a szárazság, ami miatt az aszály mértéke is gyorsan növekszik. 2022-ben az évszázad aszálykára következett be. A védekezés elmaradása, valamint a kártérítés szinte teljes hiánya miatt pedig családok ezrei kerültek nehéz helyzetbe.

Az idei évben is volt jelentős csapadékmennyiség és voltak hirtelen nagy zivatarok, azonban a vízmegfogó beruházások elmaradása miatt ezekből az idén sem lehet az aszálykárokat enyhíteni. A beruházások elmaradásának ugyanakkor nem pénzügyi okai vannak, hiszen az uniós forrásokból akár 1000 milliárdos nagyságrendű beruházásokat is meg lehetne valósítani – érvelt a politikus.

Mint írta: az MSZP szerint az agrárpolitika és a birtokpolitika elhibázottsága az oka a fejlesztések elmaradásának, hiszen az öntözéses beruházások jelentős költségekkel járnak, ezért a gazdálkodók csak akkor vágnak bele, ha a tulajdonviszonyok kiszámíthatók, valamint ösztönző, segítő szabályozási feltételek vannak jelen.

Képünk illusztráció Fotó: 123rf.com

A kormány agrárpolitikája azt eredményezte, hogy kizárólag azok az óriásbirtokosok tudták megvalósítani ezeket a beruházásokat, akik a rendszer kegyeltjei. Az MSZP szerint itt az ideje a változtatásnak! Birtokpolitikai, szabályozási változásokra van szükség annak érdekében, hogy összefogva a kisebb családi gazdálkodók is meg tudják valósítani ezeket a beruházásokat, továbbá a vizet helyben tartó infrastrukturális fejlesztések megkezdésére is szükség van.

Az öntözést kiszolgáló csatornák létrehozása, valamint a meglévő hálózat karbantartása, továbbá a vízmegtartó beruházások lehetővé tennék, hogy a kisebb gazdálkodók is védekezni tudjanak az aszálykárok ellen.

A kormány cserbenhagyta a vidéki gazdálkodókat. Az MSZP ezért felszólítja a kormányt, hogy változtasson a jelenlegi politikáján és tegye lehetővé, hogy a kisebb gazdálkodóknak is meg legyen a lehetősége az aszály elleni védekezésre.

- érvelt Harangozó.