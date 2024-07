Mától csak így használhatók az e-rollerek – Vaskos büntetés jár, ha valami nem stimmel

Július 16-tól új szabályozás lép életbe az elektromos rollerek használatára vonatkozóan Magyarországon. Az e-rollerek tulajdonosainak kötelező biztosítást kell kötniük, és az igazolást mindig maguknál kell tartaniuk.

Július 16-tól, keddtől csaknem ötvenezer e-rollerrel már csak kötelező biztosítással lehet közlekedni a hazai utakon. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) honlapján figyelmeztet: a jármű tulajdonosainak a közúti ellenőrzés során be kell tudniuk mutatni a biztosításról szóló igazolást, bérlés esetén pedig az igénybe vevőnek kell meggyőződnie arról, hogy az adott járműre kötöttek-e kgfb-t.

Az új szabályozás azonban nem érint minden elektromos rollert: 14 km/óra tervezett sebesség felett a 25 kilogrammnál nehezebb rollerekre kell biztosítást kötni, 25 km/óra tervezett sebesség felett viszont tömegtől függetlenül mindegyikre – írja az Infostart.

A biztosítási alkuszok eddigi tapasztalata alapján a rolleresek többsége évi tízezer forint alatt is találhat megfelelő kötelező biztosítást. A díjak mértékét illetően biztosítónként meglehetősen nagy a szórás.

Az FBMASZ tájékoztatása szerint nemcsak a büntetések elkerülése miatt fontos kifizetni az elektromos rollerek kötelező biztosítását, hanem azért is, mert a rollerekkel akár milliós károkat, komolyabb baleseteket is lehet okozni. A kötelező biztosítás csak a másoknak okozott károkat téríti, ezért a rollereseknek érdemes balesetbiztosítást is kötniük.

Az e-rollerek biztosítási díjait a tulajdonosok lakóhelye is befolyásolja. Budapesten jóval többen közlekednek ilyen eszközökkel, így a fővárosban várhatóban többet is kell fizetniük az érintetteknek, mint vidéken.

Az új szabályok értelmében a roller használója felel azért, hogy rollere rendelkezik-e kötelező biztosítással, ezt a közúti ellenőrzés során igazolnia is kell tudni. Bérrollerek esetében a biztosítást a bérbeadó cég köti meg, de elvileg ebben az esetben is az ügyfél felelőssége, hogy a kölcsönzés megkezdése előtt meggyőződjön a biztosítás meglétéről.

A jelentős mértékű díjeltérések miatt a rollerek tulajdonosainak mindenképpen célszerű a különböző ajánlatokat összehasonlítaniuk, amire a biztosítási alkuszok egyszerűen és gyorsan elérhető kalkulátorai akár online, akár személyes formában rendelkezésre állnak

– közölte Cselovszki Zsolt, a FBAMSZ elnökségi tagja.