A csoportvezető kirúgta egy gyermek lábát, aki lefejelte a talajt a kalandparkban – A rendőrség is nyomoz, hatalmas a botrány – Videó

Óriási a botrány egy szolnoki kalandparkban. Az egyik gyerekekre vigyázó felügyelő brutálisan bántalmazott egy rá bízott gyermeket, aki lefejelte a földet.

Fotó: 123rf.com

A Telex szúrta ki a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. a Facebook-oldalára feltöltött videót, ami a város által üzemeltetett Szolnoki Kalandparkban készült. A rögzített képsorok szerint egy csapat gyerek várakozott az árnyékban, amikor egy férfi (a csoport egyik felügyelője) a karjánál fogva megfogja az egyik gyereket, néhány méterrel odébb, egy rekortánnal burkolt rész fölé ráncigálja, majd akkora erővel rúgja ki a gyerek lábát, hogy az lefejeli a földet, majd másodperceken keresztül, a felvétel végéig fekve marad.

A Facebook-posztban a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. azt írja, szívesen látnak mindenkit, de azt nem gondolták volna, hogy az egyik vidéki csapat látogatása ilyen durva nyomot hagy bennük. „A gyerekekkel érkező felügyelő viselkedése nem elfogadható semmilyen körülmények között. A gyermekbántalmazás minden formáját elítéljük!” A bejegyzésben azt írják, rendőrségi feljelentést tettek – írja a lap.

András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére szerdán elmondta, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétségének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt a rendőrség nem ad – tette hozzá.

Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója ugyancsak szerdán telefonon az MTI-nek elmondta: az elmúlt hét második felében egy gyerekcsoport érkezett a régió leglátogatottabb kalandparkjába, amely teljesen be van kamerázva.

Így a történtekről is felvétel készült, amelyen jól látszik, hogy egy felnőtt – mint kiderült, a csapat egyik felügyelője – felrúg egy kisgyermeket. Hozzátette: a felvételen az is látszik, hogy a kalandpark közelben lévő dolgozója épp nem látta az esetet, de érzékelte, hogy valami történt, néhány gyerek sírt is.