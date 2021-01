A fedélzeten öt gyerek és egy csecsemő is utazott, egyelőre nem tudni pontos információkat, csak azt, hogy a gép eltűnt a radarról.

A repülőgép felszállás után négy perccel meredeken zuhanni kezdett, majd eltűnt a radarról – írta meg a Deutsche Welle.

A Flightradar24 nevű oldal szerint az indonéz SJ182 járat Jakartától északra indult, és valahol a Lancang-sziget környékén eltűnt a radarképekről. A helyiek láttak valamit lezuhanni és felrobbanni a közeli Male-szigeten.

A lap a FlightRadar24-re hivatkozva azt írja, hogy a Boeing 737-es gép több mint 10 ezer lábnyit zuhant kevesebb mint egy perc alatt.

