A Hopson Development dél-kínai székhelyű ingatlanvállalat veszi meg az eladósodott China Evergrande cégcsoport ingatlankezelő részlegének 51 százalékát – jelentette be hétfőn sajtójelentésekre hivatkozva a Global Times című kínai lap.

Fotó: szeptemberi életkép a csőd szélén álló Evergrande központjából, NOEL CELIS / AFP

Viszonylag régóta beszélnek a gazdasági szakemberek a kínai ingatlanlufi veszélyeiről, és arról, hogy nem is olyan szilárd a világ legnagyobb fejlődő gazdasága. A China Evergrande cégcsoport ingatlankezelő részlege most már biztosan nagyobb tartozást halmozott fel, mint annak idején a nagy hitelválságot kirobbantó Lehman Brothers. Most úgy tűnik átmenetileg sikerült mindezt átütemezni.

A becslések szerint 40 milliárd hongkongi dollárt (5,14 milliárd dollár) meghaladó értékű ügyletről szóló hír megjelenését megelőzően a hongkongi tőzsdén hétfő reggel átmenetileg szünetelt az Evergrande és a Hopson részvényeivel a kereskedés. Az Evergrande később közölte, hogy kereskedési szünetet kért egy, az ingatlankezelő részlegét érintő, jelentős tranzakcióval kapcsolatos bejelentésig. A cégcsoport a bejelentésről annyit előlegezett meg, hogy az a vállalat részvényeire vonatkozó, esetleges általános ajánlatról szólhat. Egy hétfőn kiadott közleményben a Hopson a felfüggesztést azzal indokolta, hogy

a részvényeinek további adásvétele egy másik, a hongkongi tőzsdén szintén jegyzett vállalatot érintő, jelentős felvásárlási ügyletről szóló bejelentésre vár.

A China Evergrande, amely 305 milliárd dolláros tartozást halmozott fel, az elmúlt hetekben elmulasztotta egyes dollárkötvényei után járó kamatok, összesen 162,38 millió dollár kifizetését. Amennyiben a 30 napos türelmi idő alatt nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a cégcsoport törlesztési csődbe kerül, aminek

súlyos hatásai lehetnek a kínai gazdaságra, de egyes félelmek szerint a globális pénzügyi rendszerre is.

A China Evergrande hónapokkal ezelőtt került nehéz helyzetbe annak nyomán, hogy a kínai kormányzat 2017 óta egyre szigorítja az ingatlanszektor szabályozását az adósságállomány és a spekuláció növekedésének megfékezésére. A pekingi kormány mentőövet dobhatna a vállalatnak, de elemzők ezt a lehetőséget tartják a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek.

A cégcsoport ingatlankezelő részlege ugyan az év első felében még nyereséges volt, sőt, bevétele nőtt az előző év azonos időszakához képest, a részleg részvényeinek árfolyam mostanra több mint negyven százalékkal esett vissza a vállalatcsoport eladósodása nyomán.

Forrás: MTI

