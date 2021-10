Kajári Ferenc vezérőrnagy pénteken, Pristinában vette át első magyar főtisztként a KFOR misszió vezetését.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Először vezeti magyar főtiszt a Belgrád és Pristina közötti törékeny békét 1999 óta fenntartó, 28 nemzet katonáiból verbuvált NATO-erőt – írja a nepszava.hu.

A NATO értékelése szerint jelenleg Koszovóban a helyzet stabil, de sérülékeny. Cél, hogy legalább a jelenlegi szinten fenn kell tartani a békés állapotot

– nyilatkozott Kajári pénteken Pristinában.

Arról is beszélt, hogy a KFOR vezetésében más magyarok is feladatot kapnak, a parancsnok politikai tanácsadója és a jogi tanácsadó részleg vezetője is Magyarországról érkezik.

A katonai felderítéstől igazolt vezérőrnagy a nepszava.hu kérdéseire ezt mondta a rá váró munkáról:

Ez szüntelen közvetítés lesz a felek között, így is biztosítva, hogy a viták békés, politikai mederben maradjanak és megőrizhessék a jó kapcsolatot a helyi közösségekkel.

