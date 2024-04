Túl akarja élni Joe Biden az atomháborút – Dollármilliárdokért fejlesztik tovább a Végítéletet, az Egyesült Államok nukleáris csapást is kibíró parancsnoki repülőgépét

Továbbfejlesztik az Egyesült Államok nukleáris csapást is kibíró parancsnoki gépét, melyre 13 milliárd dollárt fizet az amerikai légierő a Sierra Nevada Corporation nevű amerikai cégnek. A fejlesztés az E–4B Nightwatch utódja lesz, kibír egy nukleáris háborút is. Így az elnök egy atomháború során is képes lesz irányítani az amerikai hadsereget.

Az Egyesült Államok légiereje 13 milliárd dolláros (közel 4800 milliárd forintos) szerződést kötött a Sierra Nevada Corporation (SNC) vállalattal egy új repülőgép kifejlesztésére – jelentették be. Az új gép fejlesztésének célja, hogy lecseréljék a jelenleg használt E-4B „Doomsday” – Végítélet – elnevezésű repülőgépet – számolt be az Index.

E-4B Nightwatch repülőgép Fotó: Wikipedia

A légierő közleménye szerint az új Survivable Airborne Operations Center (SAOC, – túlélő légi műveleti központ) szerződése várhatóan 2036 júliusáig szól. A programmal leváltják a légierő elöregedő, négy darab E–4B-es gépből álló flottáját, amelyek Nightwatch vagy National Airborne Operations Center néven ismertek.

Ezek jellemzően a védelmi minisztert szállítják, de mobil nukleáris parancsnoki és irányító előörsként is működhetnek.

.A Sierra Nevada Corporation megbízása – a Boeing repülőgépipari óriásvállalat meglepetésre alumaradt a versenyben – a közepes méretű cég történetének egyik legnagyobb vállalkozása lesz. Nem csak a légi utántöltés és a biztonságos kommunikáció beépítése elvárás velük szemben, hanem az is, hogy a kereskedelmi repülőgépet elektronikus és nukleáris támadás esetén is megvédje – írja a írja a Breaking Defense nevű szaklap.

Az új gép alapját egy kereskedelmi célú repülő adja majd, melyet megerősítenek, és a fegyverrendszerét is módosítják a katonai követelményeknek megfelelően – a légierő szóvivője szerint.

A kritikus nemzetbiztonsági fegyverrendszer kifejlesztése biztosítja, hogy a minisztérium nukleáris parancsnoki, irányítási és kommunikációs képessége a következő évtizedekben működőképes és biztonságos legyen – mondta.

A SAOC-program egyike azoknak a több milliárd dolláros vállalkozásoknak, melyeket a légierő a nukleáris portfóliója modernizálása érdekében folytat, az új nukleáris ballisztikus rakétától kezdve a nagy hatótávolságú lopakodó bombázóig. A kongresszus által a 2024-es költségvetésre elfogadott előirányzatok értelmében a légierőnek 744 millió dollár áll rendelkezésére, amelyet idén a SAOC-programba fektethet be. A légierő a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó kérelmében nagyjából 1,7 milliárd dollárt kért a projektre.

Oroszországban is volt már példa hasonló repülésre

2022 tavaszán Oroszország égboltján feltűnt a repülő Kreml néven is emlegetett, átalakított orosz Il–80-as repülőgép, melyről egy atomcsapás esetén Putyin elnök az országot irányítaná. A gép ezt megelőzően utoljára 2010-ben, a május 9-i győzelem napja alkalmából szállt fel.