Az első hírek még csak kilenc halottról és négy sebesültről szóltak, de az ukrán katasztrófavédelem legfrissebb jelentése szerint már 22 holttestet találtak a romok alatt.

A BBC ukrán adása szerint a városban több lakótelepet tüzérséggel bombáztak az oroszok.

️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.

According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.

Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA