Légiriadóval indult a nap Kijevben, a Pentagon szerint Mariupolban még kitartanak a védők

Donbaszban nagyobb támadást indítottak az oroszok az ukránok ellen.

Az orosz-ukrán háború 55. napja virradt meg kedden, az ukrán elnök szerint Oroszország elkezdte támadni a donbaszi régiót, amellyel a háború új szakaszba lépett. Az oroszok szerint hétfőn Lvivben és környékén nyugati fegyverszállítmányokat semmisítettek meg rakétacsapásokkal, a támadásokban a lvivi polgármester szerint legalább heten haltak meg.

Orosz légicsapás utáni füstfelhő Lvivben 2022. április 18-án.

Fotó, címlapkép: AFP/Yuriy Dyachyshyn

Légiriadóval indult a kedd Kijevben

Deborah Haynes, a Sky News biztonsági és védelmi szerkesztője adta közzé a Twitter-oldalán keddre virradó éjszaka, hogy Kijevben légiriadó volt – olvasható a hvg.hu cikkében.

Air raid sirens in Kyiv tonight, a couple of hours after Ukraine’s President declared Russian forces have started the Battle for Donbas in the east, marking a new phase in this war pic.twitter.com/BAziQcrrzw

A légiriadó szirénái órákkal azután szólaltak meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, megindult az oroszok új támadása a donbaszi régióban, ami a háború új szakaszát indíthatja el.

Zelenszkij

Az ukrán elnök hétfő éjjeli videóüzenetében arról beszélt, hogy Oroszország megkezdte a csatát a Donbaszért, erre pedig már régóta készültek. Zelenszkij elnök úgy látja, a "teljes orosz hadsereg jelentős része most erre az offenzívára összpontosít", de szerinte nem fog számítani, hogy "hány orosz katonát hajtanak oda, mi harcolni fogunk. Meg fogjuk védeni magunkat. Minden nap ezt fogjuk tenni." – idézi a hvg.hu az elnököt a CNN és a Sky News hírei nyomán.

A cikk szerint az elnöki kijelentéseket követően több magas rangú ukrán tisztviselő is arról beszélt, hogy a háború új szakasza kezdődött el. Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára még hétfőn jelentette be, hogy az oroszok a Donbaszban a teljes frontvonalon támadásba lendültek, megpróbálták áttörni az ukrán védelmi állásokat, de csapataik kitartanak. A támadók két településen, Kreminnában és egy másik kisvárosban értek el kisebb sikereket a szóvivő szerint.(hvg.hu)

Nexta: az oroszországi Belgorod kormányzója szerint ukránok lőnek egy határfalut

Az Oroszországban fekvő, a kelet-ukrajnai Harkivtól nem messze lévő Belgorod kormányzója azt jelentette, hogy ukrán oldalról tüzérséggel lövik Golovcsino határfalut, a támadásban egy nő sérült meg, akit elláttak – írja a Nexta a Twtter-oldalán.

The governor of #Belgorod once again reported on the shelling of the border village of Golovchino by #Ukraine.

According to him, there is destruction and a woman was hurt. She is being assisted. pic.twitter.com/mZu46Q1nW7