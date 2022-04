A Manchester City ukrán futballistája kifakadt: "Még a kutyáinkat is megölték, sőt meg is ették."

A Manchester City ukrán futballistája, Olekszandr Zincsenko a The Guardiannek adott egy interjút, amiben őszintén beszélt a háborúval kapcsolatos érzelmeiről.

Ez egy rémálom. Az egész világot sokkolta, amit Bucsában műveltek. Iszonyatos, ijesztő dolgokat. Megölték a civileket. Megölték a gyerekeinket. Megerőszakolták a nőket és a lányainkat. Még a kutyáinkat is megölték, sőt meg is ették. El sem tudom mondani, mit gondolok róluk

- mondta.

Gyűlölöm őket mindazért, amit Ukrajnával és az ukránokkal tettek. És azokat is gyűlölöm, akik megpróbálják meggyőzni arról az orosz embereket, hogy ezek csak álhírek. Hogy mondhatnak ilyet? A halott ukrán civilek holtteste két hétig hevert az utcán. Ezért felelősséget kell vállalniuk

– tette hozzá, kijelentve azt is, ami Bucsában történt, az népirtás, az oroszok szándéka pedig az, hogy eltöröljék nemcsak az ukrán államot, de az ukrán identitást is.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Zincsenko szerint a háború előtt sokan azt gondolták, az oroszok és az ukránok egyformák, ám szerinte a háborúra adott reakcióik ennek az ellenkezőjét bizonyítják, hiszen míg az ukránok szabadon kifejezhetik a véleményüket, addig az oroszok 60-70 százaléka azt állítja, Putyin pártján vannak.

A futballista elmondása szerint minden napot úgy kezd, hogy elolvassa a híreket, és így is tölti az egész napját, még a focira is nehezen tud koncentrálni.

„Már több mint hét hete tart a háború, és látszik, ahogy egyre több ember szokik hozzá ahhoz, micsoda brutalitások zajlanak a hazámban. Ne, ne, ne! Az emberek éheznek, haldokolnak, egyre több holttestet találnak meg, hogy lehetne így nyugodtnak maradni?”

Épp ezért gondolja úgy, egyre hangosabban kell beszélni, sőt „ordítani” a szituáció miatt, és ő személy szerint nem érti, miért nem tesznek így többen.

Zincsenko a némán maradó orosz sportolókat is bírálta az interjúban, bár azt ő is látja, hogy Ororszországban akár börtön is várhat azokra, akik a háború ellen szólalnak fel.