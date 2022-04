Az ukrán vezérkar hétfőn közölte: Oroszország megindította kelet-ukrajnai offenzíváját, fokozva a támadásokat Donyeck és Harkiv régióban – számolt be az MTI. A vezérkar a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében azt írta: az orosz hadsereg teljesen ellenőrzése alá akarja vonni Donyeck és Luhanszk régiót, és Harkiv környékén is szaporodtak a támadások.

Az orosz csapatok megpróbáltak áttörni az ukrán védvonalakon a szóban forgó területeken – erősítette meg Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. Azt mondta, hogy hétfő reggel az oroszok megkezdték a keleti offenzíva „aktív szakaszát”.

Korábban már Szerhij Hajdaj luhanszki kormányzó is megerősítette az orosz támadások tényét, amikor elmondta: elveszítették az ellenőrzést Kreminna fölött, utcai harcok folynak a városban, és a civilek evakuálása emiatt nem lehetséges.

– mondta a kormányzó.

Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó korábban beszámolt róla, hogy az ország délkeleti részén, Zaporizzsja térségében is megpróbáltak előrenyomulni az oroszok. Az ottani műveletekben becsléseik szerint mintegy tízezer orosz katona vesz részt.

Mariupol körül is folytatódtak a harcok. A város polgármestere azt mondta: több mint 40 ezer embert elhurcoltak a településről az oroszbarát szakadárok felügyelete alatt álló területekre. Az erősen ostromlott Mariupolban jelenleg még mindig körülbelül százezer civil tartózkodik.

