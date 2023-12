Magyar zászlóval köszöntötték Giorgia Melonit Belgrádban

Belgrádba látogatott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A repülőtéren fogadta a szerb elnök, ahogy ilyenkor illik, a reptérről a városba vezető utat és a belváros fontosabb közterületeit szerb és olasz zászlókkal díszítették fel – írja a HVG.

Valójában egy kicsit bonyolult bakiról volt szó, a hírről beszámoló Nova.rs részletesen el is magyarázta, mi itt a gond. Odáig világos, hogy a magyar és az olasz zászló is piros-fehér-zöld, csak a mienkben vízszintesek a csíkok, az olaszokéban függőlegesek. A fogadásért felelősök ki is tették szépen függőlegesen csíkozva a zászlót, és ha egymagában állt volna, így tényleg jó lett volna -csakhogy ott volt mellette a szerb is, elforgatva 90 fokkal. Márpedig a protokoll szerint ha egy vízszintes csíkozású zászlót így tesznek ki azért, hogy elférjen, akkor a mellette lévőt is el kellene forgatni.

Így lett az olasz zászlóból, ami olasznak is nézett ki, a protokoll alapján magyar.

Szerencsére ez azért sokaknak nem tűnt fel. Pedig akkor még meghívhattak volna valakit Tádzsikisztánból is, ahol szintén vízszintesen csíkozva piros-fehér-zöld a zászló, csak épp egy sárga motívummal még a közepén, hogy még jobban megzavarjanak mindenkit, és Iránból is, aminek meg zöld-fehér-piros a zászlaja, hogy tökéletessé tegyék a káoszt.