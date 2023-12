Ő legalábbis állítása szerint nem beszélt mellé.

ALEJANDRO PAGNI / AFP

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az új argentin elnök, Javier Milei beiktatásán találkozott egymással – tudatta a telex.hu. A találkozásról Zelenszkij egy videoüzenetet is feltöltött a Twitterre, amiben azt mondja:

Lényegre törő egyeztetést folytatott Orbán Viktorral.

Today, I felt that @JMilei truly wants strength for his country and honesty in international relations.

I thanked him for supporting Ukraine and invited Argentina to work together with us to restore peace. We also discussed our bilateral cooperation, which can strengthen… pic.twitter.com/zlDayFSEBs