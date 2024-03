A Vučić-Orbán csata tétje, ki kerülhet közelebb a volt amerikai elnökhöz – Jelenleg Belgrád áll jobban, mert Trump veje a szerb fővárosban építkezne

Jared Kushner, Donald Trump veje 99 évre birtokba kapná azt a területet, amelyen a szerb katonai parancsnokság romjai állnak. Az épületet az USA-vezette NATO-koalíció bombázta le 1999-ben, hogy leállítsa a koszovói vérontást. A terv összeegyeztethetetlen az amerikai külpolitikával – állítják jogászok.

„Meghaltam a röhögéstől” – élcelődött a szerb államfő egy nagygyűlésen. Aleksandar Vucsics gunyorosan arra a hírre reagált, miszerint rövidesen tető alá hozzák azt a megállapodást, amelynek alapján Jared Kushner félmilliárd dollárt invesztál egy nagy jelentőségű ingatlan újjáépítésébe Belgrád belvárosában.

A jugoszláv védelmi minisztérium lebombázott épülete Belgrádban. Fotó: Wikipedia

Jared Kushner nem csak amerikai befektető és ingatlanmágnás, aki korábban Donald Trump elnöki főtanácsadója volt, hanem mind a mai napig a veje is. A felesége ugyanis Ivanka Trump, a volt elnök lánya.

A belgrádi telken pedig a jugoszláv/szerb védelmi minisztérium épülete állt, amely egyben a katonai vezérkar központja volt. A NATO 1999 májusában, a koszovói háború idején bombázta le – nem öncélúan. A lebombázott belgrádi épület romjai a mai napig mementóként emlékeztetnek a történtekre.

A Kushnerrel tervezett üzletet „arra használtam, hogy befolyást gyakoroljak Trumpra” – folytatta az idézett történetet ironizálva Vucsics. „Hihetetlen, hogy mire vagyok képes.”

Jared Kushner egyébként Trump egy másik tanácsadójával, Richard Grenellel szövetkezett a belgrádi (és albániai) terjeszkedésben – írta a New York Times.

A szerb elnök minden olyan felvetést elutasított, miszerint szándékosan játszaná Kushner kezére az értékes ingatlant azzal a szándékkal, hogy befolyást szerezzen Trump felett, ha netán visszatérne a Fehér Házba - írja az Euronews.

A szerb-amerikai kapcsolatok már a balkáni háborúk idején dermesztően hűvösek voltak, a feszültség pedig csak fokozódott a koszovói atrocitások után. A NATO beavatkozott Szerbiában a koszovói etnikai tisztogatás megakadályozása érdekében, 1999 március 24-én megkezdődtek az egészen június 10-ig tartó légicsapások, amelyek térdre kényszerítették a jugoszláv/szerb vezetést. Az Egyesült Államok és Szerbia kapcsolatai mélypontra kerültek, hosszú időre.

- Több mint két évtizeddel később Aleksandar Vučić már nem volt persona non grata, nemkívánatos személy az Egyesült Államokban. Éppen négy éve, 2020 márciusában Donald Trump is fogadta egy újabb koszovói békeegyezmény aláírásakor, majd Richard Grenell kezdeményezésére Jared Kushnerrel is találkozott.

Jó hangulatú megbeszélést folytattak –írta a belgrádi Blic, amely arra is emlékeztetett, hogy nem ez volt az első tárgyalás a szerb elnök és Donald Trump veje között. Megszületett az előzetes megállapodás Kushner cége és a szerb kormány között. Ezzel összhangban Jared Kushner befektetési vállalata 99 évre ingyenesen bérelhetné azt a telket, amelyen az 1999-ben lebombázott védelmi minisztérium romjai állnak.

Az értékes belvárosi parcellán luxusszálloda és apartmankomplexum épülne, továbbá egy múzeum, amely a sötét múltnak állítana emléket. A befolyt bevétel 22 százaléka a szerb kormányt illeti meg.

Az elképzelés az ellenzék heves tiltakozását váltotta ki. Felrótták, hogy nem kaptak átfogó tájékoztatást a tervekről, és helytelenítették, hogy egy Trump családtag tulajdonában levő cég profitálhasson olyan helyszínen megvalósuló üzletből, amelyet épp az Egyesült Államok vezette koalíció bombázott le 25 évvel korábban.

„Ez is igazolja, mennyire hiányzik a méltóság és a hazafiasság” – kesergett egy ellenzéki képviselő, Aleksandar Pavics, aki szégyenteljesnek nevezte a telek átjátszását.