Lojálisak a Fideszhez a határon túli magyarok, "hálából" szétverték az érdekképviseleteiket Orbánék

Orbán Viktornak fontosabb az illiberális politika terjesztése, mint a külhoni magyarok érdeke.

A Fidesz beáldozta a határon túli magyarok helyi érdekképviseletét Orbán Viktor illiberális politikájának. Ez most már Szlovákiában és Romániában is világosan látszik. A magyarországi propaganda, a magyar állami média jelentős mértékben részt vett a szlovákiai kampányban. Ősszel egy baráti hangú Fico-interjút, most tavasszal pedig egy szintén támogató jellegű Pellegrini-interjút sugárzott a magyar állami média, jelezve a szlovákiai magyar választók számára, hogy kire kell szavazniuk.

Orbán számítása bejött: a szlovákiai illiberális fordulat támogatására tudták mozgósítani a magyar szavazókat, de magyar mandátum megszerzésére már nem. Ennek ellenére a Magyar Szövetség az elnökválasztás első fordulója után „győzelmet hirdetett”, pedig a magyar jelöltre, Forró Krisztiánra adott szavazatok száma még az óvatos reményeket is alulmúlta – írja a Hvg.hu a szlovákiai magyar politikusok fölötti magyarországi politikai dominancia hatásáról szóló cikkében.

Kelemen Hunor és Orbán Viktor: a valóság pont az ellenkezője annak, mint amit hirdettek – Fotó: Facebook

A lap szerint a szlovákiai magyar érdekképviselet és a magyar jelölt gyenge szereplése azt jelezte: fordulat következett be Szlovákiában. Vége a többféle álláspontot egyeztetni akaró, a politikai háttéralkukat a közösségi érdekeknek alárendelő, parlamenti mandátumot elérni tudó etnikai politikának. Mindez persze nem most kezdődött: a Magyar Szövetség már a tavaly őszi parlamenti voksolás során is épp csak megugrotta a 4 százalékos határt, de nem jutott be a parlamentbe. Gyimesi György, aki függetlenként került a Szövetség listájára, már akkor az etnikai politika végét jósolta. Mindez most vált nyilvánvalóvá.

Romániában még ennél is jobban szétverte a Fidesz az ottani magyarok helyi érdekképviseletét. Mivel az RMDSZ is igazodik a Fidesztől megszokott és a magyar kormánypárttól átvett üzenetekhez, ez leginkább a szélsőjobboldali AUR-hoz sodorja közel a Romániában élő magyarok közösségét. Ehhez azonban román szövetségest nem nagyon találni, ezért az RMDSZ már nem is indít magyar jelöltet az elnökválasztáson, holott ez eddig bevett hagyomány volt. Az eddigi általánosan elfogadott álláspont az volt, hogy az elnökválasztás jó lehetőség a magyar kisebbségi ügyek országos politikában való reprezentációjára és arra, hogy az RMDSZ megerősítse alkupozícióit. A választások első fordulójában azért mentek az urnákhoz az erdélyi magyarok, hogy megmutassák, milyen ereje van a szavazatuknak, a második fordulóban pedig általában fontos megállapodásokat kötött a magyar érdekképviselet az első forduló esélyes jelöltjével. Most viszont Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy nyilatkozott, hogy az elnökválasztás „a románok választása, nem a mi választásunk”. Így aztán biztosnak tűnik, hogy az RMDSZ-nek nem lesz jelöltje, a szervezet lemond a mozgósításról és a választási alkupozícióról.

Mindez a ma már 20 százalékos támogatottságnak örvendő ultranacionalista AUR malmára hajtja a vizet, sőt: még arra is van esély, hogy az erdélyi magyar szavazók egy részét az egyébként magyarellenes AUR viszi el a magyar érdekképviselettől...

Az EP-választáson két Fideszhez lojális, a Fidesz-propagandát buzgón képviselő politikus került bejutó helyre az RMDSZ listáján (Winkler Gyula és Vincze Lóránd), akik ráadásul „trójai falóként” a néppárti frakció tagjaiként vesznek részt az EP munkájában. A Hvg.hu szerint a szlovákiai magyar érdekképviselet már rajtavesztett a NER-rel kötött szövetségen, a romániai magyar pedig két hónappal az EP-választások és az önkormányzati választások előtt nem áll nyerésre emiatt.