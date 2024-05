Érzékeny pontra csaptak le az Ukránok – Lángokban állt a Lukoil olajfinomítója

Lángolt a Lukoil olajfinomítója az ukrán dróntámadás után.

Tűz ütött ki a Lukoil olajipari vállalat dél-oroszországi finomítójában vasárnap hajnalban, miután az ukránok drónokkal vették célba az ipartelepet. A volgográdi régió kormányzója, Andrej Bocsarov a Reuters szerint mindenkit igyekezett megnyugtatni, hogy a tüzet idejében sikerült megfékezni, személyi sérülés pedig nem történt – közölte a 24.hu.

Az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbá váltak az Oroszország területén fekvő energetikai létesítmények elleni dróntámadások. Kijev stratégiájának fontos részévé vált Oroszország kritikus infrastruktúrájának támadása, amivel egyszerre igyekeznek választ adni az Ukrajnát ért hasonló csapásokra, és szabotálni Moszkva háborús erőfeszítéseit.

A lángokról készült videó Twitteren megtekinthető:

/1. At night, there was a drone attack on the Russian oil refinery in Volgograd. As a result of the strikes, a fire started at the refinery. It is not yet known for certain what equipment was damaged.

The plant's capacity is 14.8 million tons. 475 km from the frontline.… pic.twitter.com/lxcVhYnd7b