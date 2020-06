NBI: négyből csak egy gól volt érvényes a Mezőkövesd-DVSC meccsen

A harmadik helyért és ezzel együtt a nemzetközi kupaindulás jogáért küzdő Mezőkövesd a hajrában kapott góllal alulmaradt a vendég, kiesés elől menekülő Debrecennel szemben a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szerdai játéknapján.



Kondás Elemér, a debreceniek vezetőedzője

A hajdúságiak sikerükkel – bár lehet, hogy csak ideiglenesen – elkerültek a kieső zónából.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Városi Stadion, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Garba (89.)

sárga lap: Besirovic (45+1.), Zivzivadze (75.), Eperjesi (89.), illetve Pávkovics (29.), Kinyik (39.), Varga K. (66.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Szappanos – Farkas, Nagy D. (Cseri, 70.), Pillár, Silye – Meszhi, Karnyickij – Pekár, Vajda (Vadnai, 78.), Besirovic (Eperjesi, a szünetben) – Zivzivadze

Debreceni VSC:

Nagy S. – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír, Kundrák (Bényei, a szünetben), Varga K., Tőzsér, Szécsi (Bereczki, 36.; Trujic, 63.) – Adeniji (Garba, 63.; Barna, 91.)

A nyitó negyedóra tapogatózó játékkal, sok hibával telt – a legizgalmasabb esemény Kundrák és Szécsi összefejelése volt, később mindkét debreceni játékost le kellett cserélni. Az első valódi helyzetre a 16. percig kellett várni, ebből azonban azonnal gól lett, igaz, Andó-Szabó Sándor játékvezető kapustámadás miatt érvénytelenítette Zivzivadze elsőre szabályosnak tűnő találatát. Ezután a vendégek előtt is adódtak lehetőségek, egy lesgólig ők is eljutottak, de – bár a Mezőkövesdnek ziccere is volt – a szünetig egyik csapat sem tudott előnybe kerülni.

A fordulás után nem sokkal egy újabb – ismét les miatt – érvénytelenített találat borzolta a kedélyeket, így ebben a tekintetben már 2-1-re vezetett a hazai együttes, bár az eredményjelzőn továbbra is 0-0 állt. A folytatás kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, a nagyobbak a házigazdák kapuja előtt. A hajrában nyomás alá helyezte ellenfelét a Kövesd, a győztes gólt mégis a vendégek szerezték egy pontrúgás után.