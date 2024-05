Oda a Red Bullnak – A McLaren első embere szerint a felbomlás csak most kezdődik

Amióta februárban a nyilvánosságba is berobbant a Red Bull hatalmi belviszálya, komoly esélye volt, hogy néhány kulcsfigura is kiesik a csapatból. A héten Adrian Newey be is jelentette a címvédő csapattól való távozását. Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója szerint a Red Bull felbomlása még csak most kezdődik.

Fotó: Facebook/Oracle Red Bull Racing

Hogy meglepődtem-e? Hat hónappal ezelőtt meglepődtem volna. De tudva, hogy mi minden történt a szezon kezdete óta, és jól ismerve Adriant és az értékrendjét, nem lep meg, hogy továbbáll

– idézi Brownt az Autosport.

Szerintem eléggé destabilizáló, ami náluk folyik. Eldőlt az első dominó, ami – kiindulva abból, hogy mennyi önéletrajz repked jelenleg – szerintem koránt sem az utolsó.

Brown tudomása szerint már technikai szakemberek is követni készülnek a brit szakember példáját. „Igen, megnőtt a csapattól hozzánk befutó önéletrajzok száma. Adrian minden idők legsikeresebb tervezője, így nem csak a technikai szakértelmét viszi egy csapathoz, hanem másokat is vonz, akik az ő oldalán szeretnének dolgozni” – közölte a racingline.hu.

A Red Bull reagált is az elhangzottakra:

Az elmúlt néhány hónapban a csapatunk technikai vezetőinek mindegyike hosszú távú szerződéssel kötelezte el magát a Red Bull Racing mellett. Nem tudjuk, Zak milyen önéletrajzokról beszél, de semmilyen jelentős veszteségre nem számítunk, és különösen olyan dominóhatásra nem, amiben Zak bízik

- közölte a Milton Keynes-i istálló.