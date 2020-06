Magányos utazásra indult halála előtt Benedek Tibor – Erdélyben kutatta gyökereit a sportlegenda – VIDEÓ

Őseit kutatta a sportoló.

A halála előtt fél évvel Benedek Tibor magányos utazást tett a Hargitán, a gyökereit keresve.

Benedek Tibor a halála előtt Székelyvarságon és környékén a gyökereit kereste, ugyanis anyai ágon erről a vidékről származik. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó két hetet töltött Erdélyben egyedül.

A legendás sportoló Varga Péter Ákos pihenőparkjában száll meg. A turisztikai szakember az RTL Klub Fókuszának azt mondta:

Örömmel vettem, hogy valaki érkezik, természetesen a nevéből nem tudtam, hogy ő az a nagy Benedek Tibor.

Varga először azt gondolta, egy ember, aki pihenni akar, el akar menekülni a világ elől. Aztán, amikor egy közös utazásba fogtak, rájött, nem akárki mellett ül. Tibor egyedül érkezett Erdélybe, de látszott rajta, hogy nincs jól. Szállásadójával sokat beszélgettek életről, halálról, sikerről.

Varga Péter Ákos szerint Benedek Tibor egyedül akart lenni, sajtó nélkül, s lelki nyugalmat, pihenést keresett. A családi kötelékeit is sikerült felkutatnia: megtalálta a rokonait, kicsit bele is láthatott az ottani életbe, sőt, a temetőben is járt. Szálláshelyén épp akkor nem volt senki, így egyedül, meditálva tudta tölteni az idejét.

– Neki akkor az volt a fontos – ezt meg is említette az egyik barátja –, hogy számot vessen az életével, s egy kicsit egyedül legyen. Ezt tiszteletben tartottam és mindenki tiszteletben tartotta – tette hozzá Varga Péter Ákos, akinek a feleségével szintén a gyilkos kór végzett, így látta, mi megy végbe a sportoló lelkében.

A sportoló többször is megemlítette, sajnálja, hogy korábban nem jutott el Székelyföldre, mert bár a világ több pontján is járt, ennél nyugodtabb helyet aligha látott. A sportlegendát szerette volna meghívni a helyi vízilabdacsapat egy meccsre, sőt, a kisiskolások közé is invitálták, de Tibor egyedüllétét kért.

Benedek Tibort egy ország gyászolja, temetése szűk család körben zajlik majd, de lehetőség lesz a rajongóknak is elbúcsúzni egy nyilvános megemlékezés keretében.

