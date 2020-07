Miközben a spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelonánál kérdésessé vált Antoine Griezmann jövője, Angliából több kérő is bejelentkezett a francia világ- és Európa-bajnok támadóért.

A Mundo Deportivo rögtön mindkét manchesteri elitklub, a City és a United erőteljes érdeklődéséről írt, a londoni Daily Express pedig az ugyancsak Premier League-szereplő Arsenal vezérkarának Griezmann szerződtetésére irányuló szándékáról cikkezett. Korábban arról is lehetett olvasni, hogy szívesen látnák Milánóban is, az Inter-játékosok között a 29 éves francia labdarúgót, akivel – a spanyol sportlap szerint – nemcsak edzője, Quique Setién elégedetlen, hanem Josep Maria Bartomeu klubelnök is.

A Barcelonába alapembernek érkezett, de egyre inkább cserejátékossá szürkülő Griezmann a szezonban 43 tétmeccsen jutott lehetőséghez, mérlege: 14 gól és négy gólpassz.

(MTI)