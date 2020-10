Rossi: erősebb nálunk a szerb keret, harciasnak kell lennünk

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a szerb csapat kifejezetten harcos felfogásban lép majd pályára a két együttes vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzésén.

"A kezdőcsapatban négy-öt helyen egészen biztosan lesz változás. Természetesen most is folyamatosan figyeljük minden játékos fizikai állapotát, és többen is vannak, akik valóban teljesen kihajtották magukat csütörtökön, ráadásul ezúttal ugyebár nemcsak egy mérkőzés vár még ránk, hanem kettő, igen erős ellenfelekkel, így jól kell sáfárkodnunk az erőnkkel"