A Siófok KC házigazdaként 35-33-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A DVSC a koronavírus-járvány és a dániai Európa-bajnokság miatt legutóbb szeptember 27-én játszott bajnoki mérkőzést, amelyen 30-25-re legyőzte a Siófokot.

A szerdai meccsükön is a Debrecen kezdett jobban védekezésben és támadásban is, rendszerint egy-két góllal vezetett, bár mindkét csapat többet hibázott a megszokottnál. A 17. percben Zdravko Zovko siófoki vezetőedző időt kért, ám ellenfelük egy 4-0-s sorozattal tovább növelte a különbséget. A házigazdák 10-15-ös állásnál kettős emberelőnybe kerültek és büntetőhöz jutottak, ezt kihasználva két gólt faragtak a hátrányukból.

A DVSC több mint hat percig nem talált be, Csapó Kyra bravúros védéseinek köszönhetően azonban ennek ellenére két góllal vezetett a szünetben.

Az egyenlítésig a második felvonás elején is eljutott a Siófok, amely a meccs során először a 44. percben tudta megszerezni a vezetést. Köstner Vilmos időt kért, és a kapus lecserélésével létszámfölényes helyzetet teremtett támadásban, ám ez a taktikai húzás nem vált be. A hazaiak 5-1-es sorozatuk után is növelték a különbséget, a mérkőzésnek ebben az időszakában már frissebbnek tűntek, ám öt perccel a vége előtt a DVSC-nek sikerült egyenlítenie.

A hajrában ismét pontosabban támadott és hatékonyabban védekezett a Siófok, ennek köszönhetően sikerült visszavágnia a három hónappal ezelőtti vereségért.

A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni Vámos Petra volt, aki 15 lövésből 13 gólt szerzett. Siófoki részről Kiss Nikoletta nyolc alkalommal talált be.

Eredmények:

Siófok KC-DVSC Schaeffler 35-33 (17-19)

Hungast Szombathelyi KKA-MTK Budapest 32-35 (14-18) korábban:

Dunaújvárosi Kohász KA – FTC-Rail Cargo Hungaria 22-35 (11-20)

később: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE – Motherson Mosonmagyaróvári KC 17.00 Kisvárda Master Good SE-Alba Fehérvár KC 17.00 Érd-Váci NKSE 18.00

(MTI)