Távozott a jégkorong Erste Ligában bajnok SC Csíkszereda kanadai vezetőedzője, Jason Morgan, aki a német másodosztályban (DEL2) érdekelt Heilbronner Falkenhez szerződött.

A német klub kedden a honlapján jelentette be a 44 éves tréner érkezését.

Morgan – aki játékosként az NHL-ben is megfordult – két szezon után távozik az erdélyi csapattól, amellyel tavaly (megosztva az FTC-vel) és idén is aranyérmes lett az Erste Ligában. Ezt megelőzően Dunaújvárosban, Debrecenben és Miskolcon, valamint Lengyelországban és Dániában is dolgozott.

Forrás: MTI